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Канцлер Австрии: мир в Европе возможен только с Россией, а не против нее

Четверг, 17 июня 2021, 18:18
Канцлер Австрии: мир в Европе возможен только с Россией, а не против нее

Перед саммитом ЕС на следующей неделе канцлер Австрии Себастьян Курц подчеркнул важность диалога с Россией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию ORF.

Курц выразил удовлетворение по поводу встречи президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина и возвращения посла, что позволит открытие каналов для диалога между двумя сверхдержавами.

Курц выступает за диалог между ЕС и Россией, несмотря на все разногласия. "Мы также должны пройти этот путь в ЕС. Важно оставаться на диалоге и придерживаться четкой линии в случае разногласий, например, в вопросах прав человека", - говорится в заявлении Курца.

"Для того чтобы защищать свои интересы и предотвращать очередной негативный виток в отношениях, мы должны держать каналы разговоров открытыми", - сказал он.

В то же время есть сферы, в которых, по мнению канцлера, сотрудничество имеет смысл, например в борьбе с изменением климата и пандемией.

"Мир будет в Европе только с Россией, а не против нее", - продолжил Курц.

Как сообщалось, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в среду представил совместный документ внешнеполитической службы ЕС и Еврокомиссии, в котором изложена стратегия отношений блока с Россией, основанную на трех принципах: противодействия, сдерживании и взаимодействия.

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Темы: АвстрияЕвропаРосcия
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