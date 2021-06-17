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"Слуги народу" не обговорюють питання відставки Авакова – нардеп

Четвер, 17 червня 2021, 19:19

Нардепка "Слуги народу" Ірина Верещук запевнила, що парламентська монобільшість не обговорює питання відставки Арсена Авакова з посади голови МВС.

Джерело: Верещук, яку цитує "Інтерфакс-Україна"

Деталі: За словами нардепки, Аваков займає ключове місце в конструкції безпеки України, а також відповідає займаній посаді.

Пряма мова Верещук: "Зараз питання відставки Авакова не стоїть. І наша фракція його не обговорювала. Якщо у когось є якісь амбіції, емоції або бажання, тільки через те, що комусь здається, що Аваков отримує занадто багато впливу, як для глави МВС, то це велика помилка. Я розглядаю Авакова, не як людину, прізвище, а як елемент національної безпеки".

Є ряд зовнішніх і внутрішніх обставин, зокрема, загроза внутрішньої дестабілізації. Я думаю, на вересень вона буде тільки посилюватися, беручи до уваги вибори в Держдуму РФ, Путін може розпалювати ситуацію навколо кордонів, щоб демонструвати свою незамінність. Якщо говорити про зовнішні обставини, то тут не тільки Росія, до частини європейського напрямку також є питання. І тут на передній план виходять і Держприкордонслужба і Міграційна служба, якими Аваков керує вже 7 років. Ця людина вибудувала вертикаль, вона контролює всі процеси в МВС".

Передісторія: Українська правда оприлюднила статтю Ідеальна відставка: звільнити Шмигаля, щоб позбутись Авакова.

У ній йдеться, що два місяці тому в Офісі президента вже серйозно обговорювали можливу відставку Авакова. Цим питанням займався глава відомства Андрій Єрмак. Своєю чергою проти відставки виступали Сергій Шефір і Кирило Тимошенко.

Наразі в ОПУ розглядають варіант перезавантаження уряду на осінь, в тому числі з відставкою Авакова.

Уточнюється, що ідея ініціюється конкретно з четвертого поверху будівлі - кабінету президента Володимира Зеленського.

Теми: АваковЗеленськийСлуга народу


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