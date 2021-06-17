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"Слуги народа" не обсуждают вопрос отставки Авакова - нардеп

Четверг, 17 июня 2021, 19:19
Слуги народа не обсуждают вопрос отставки Авакова - нардеп

Нардеп "Слуги народа" Ирина Верещук заверила, что парламентское монобольшинство не обсуждает вопрос отставки Арсена Авакова с должности главы МВД.

Источник: Верещук, которую цитирует "Интерфакс-Украина"

Детали: По словам Верещук, Аваков занимает ключевое место в конструкции безопасности Украины, а также соответствует занимаемой должности.

Прямая речь Верещук: "Сейчас вопрос отставки Авакова не стоит. И наша фракция его не обсуждала. Если у кого есть какие-то амбиции, эмоции или желания, только потому, что кому-то кажется, что Аваков получает слишком много влияния, как главы МВД, то это большая ошибка. Я рассматриваю Авакова, не как человека, фамилию, а как элемент национальной безопасности ".

Есть ряд внешних и внутренних обстоятельств, в частности, угроза внутренней дестабилизации. Я думаю, на сентябрь она будет только усиливаться, учитывая выборы в Госдуму РФ, Путин может накалять ситуацию вокруг границ, чтобы демонстрировать свою незаменимость. Если говорить о внешних обстоятельствах, то тут не только Россия, к части европейского направления также есть вопросы. И здесь на первый план выходят и Госпогранслужба и Миграционная служба, которыми Аваков руководит уже 7 лет. Этот человек выстроила вертикаль, он контролирует все процессы в МВД".

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В ней говорится, что два месяца назад в Офисе президента уже серьезно обсуждали возможную отставку Авакова. Этим вопросом занимался глава ведомства Андрей Ермак. В свою очередь против отставки выступали Сергей Шефир и Кирилл Тимошенко.

Сейчас в ОПУ рассматривают вариант перезагрузки правительства на осень, в том числе с отставкой Авакова.

Уточняется, что идея инициируется именно с четвертого этажа здания - кабинета президента Владимира Зеленского.

Темы: АваковЗеленскийСлуга народа
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