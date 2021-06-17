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У ЄС назвали дату початку наступного етапу підготовки "промислового безвізу"

Четвер, 17 червня 2021, 19:33

Наступний етап підготовки угоди про "промисловий безвіз" між Україною та ЄС розпочнеться у вересні.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив посол ЄС в Україні Матті Маасікас під час дискусії "Економічна інтеграція з ЄС: що вже має й що може отримати Україна".

"Наразі ми готуємося перейти до другої фази попередньої оцінки. Це означає, що експерти ЄС розпочнуть функціональну перевірку національної якісної інфраструктури України. І ця робота розпочнеться у вересні цього року", - зазначив Матті Маасікас.

Робота попередньої оціночної місії - це проміжний етап перед початком безпосередніх перемовин про укладання угоди. 

"Незалежні експерти завершили звіт щодо першої фази попередньої оцінки, і висновки свідчать про обнадійливий прогрес у відповідності українського законодавства про національну якісну інфраструктуру та законодавство про промислові товари із законами та положеннями ЄС", - додав Матті Маасікас.

Угода АСАА (Угода про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції), яку спрощено називають "промисловим безвізом" - це визнання еквівалентності системи технічного регулювання та оцінки відповідності європейським нормам, що дозволило б виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні, а не їхати в ЄС у пошуках офіційного представника (резидента ЄС), який може отримати цей сертифікат.

Нагадаємо, на початку червня ЄС презентував попередній звіт і рекомендації для України щодо "промислового безвізу", вказавши на досягнутий прогрес і недоліки, які ще потрібно виправити.

Другий етап попередньої оцінки буде зосереджений на імплементації проаналізованого українського законодавства. Після цього відбудеться офіційна оцінка та переговори про укладання Угоди АСАА. 



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