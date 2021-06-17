В ЕС назвали дату начала следующего этапа подготовки "промышленного безвиза"

Следующий этап подготовки соглашения о "промышленном безвизе" между Украиной и ЕС начнется в сентябре.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Інтерфакс-Україна", об этом сообщил посол ЕС в Украине Матти Маасикас во время дискуссии "Экономическая интеграция с ЕС уже есть и что может получить Украина".

"Сейчас мы готовимся перейти ко второй фазе предварительной оценки. Это означает, что эксперты ЕС начнут функциональную проверку национальной качественной инфраструктуры Украины. И эта работа начнется в сентябре этого года", - отметил Матти Маасикас.

Работа предварительной оценочной миссии - это промежуточный этап перед началом непосредственных переговоров о заключении соглашения.

"Независимые эксперты завершили отчет о первой фазе предварительной оценки, и выводы свидетельствуют о прогрессе в соответствии украинского законодательства о национальной качественной инфраструктуре и законодательства о промышленных товарах законам и положениям ЕС", - добавил Матти Маасикас.

Соглашение АСАА (соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции), которое упрощенно называют "промышленным безвизом" - это признание эквивалентности системы технического регулирования и оценки соответствия европейским нормам, что позволило бы производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине, а не ехать в ЕС в поисках официального представителя (резидента ЕС), который может получить этот сертификат.

Напомним, в начале июня ЕС представил предварительный отчет и рекомендации для Украины по "промышленному безвизу", указав на достигнутый прогресс и недостатки, которые еще нужно исправить.

Второй этап предварительной оценки будет сосредоточен на имплементации проанализированного украинского законодательства. После этого состоится официальная оценка и переговоры о заключении Соглашения АСАА.