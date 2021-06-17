Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ЕС назвали дату начала следующего этапа подготовки "промышленного безвиза"

Четверг, 17 июня 2021, 19:33

Следующий этап подготовки соглашения о "промышленном безвизе" между Украиной и ЕС начнется в сентябре.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Інтерфакс-Україна", об этом сообщил посол ЕС в Украине Матти Маасикас во время дискуссии "Экономическая интеграция с ЕС уже есть и что может получить Украина".

"Сейчас мы готовимся перейти ко второй фазе предварительной оценки. Это означает, что эксперты ЕС начнут функциональную проверку национальной качественной инфраструктуры Украины. И эта работа начнется в сентябре этого года", - отметил Матти Маасикас.

Работа предварительной оценочной миссии - это промежуточный этап перед началом непосредственных переговоров о заключении соглашения.

"Независимые эксперты завершили отчет о первой фазе предварительной оценки, и выводы свидетельствуют о прогрессе в соответствии украинского законодательства о национальной качественной инфраструктуре и законодательства о промышленных товарах законам и положениям ЕС", - добавил Матти Маасикас.

Соглашение АСАА (соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции), которое упрощенно называют "промышленным безвизом" - это признание эквивалентности системы технического регулирования и оценки соответствия европейским нормам, что позволило бы производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине, а не ехать в ЕС в поисках официального представителя (резидента ЕС), который может получить этот сертификат.

Напомним, в начале июня ЕС представил предварительный отчет и рекомендации для Украины по "промышленному безвизу", указав на достигнутый прогресс и недостатки, которые еще нужно исправить.

Второй этап предварительной оценки будет сосредоточен на имплементации проанализированного украинского законодательства. После этого состоится официальная оценка и переговоры о заключении Соглашения АСАА.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Последние новости
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: