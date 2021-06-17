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ДБР прийшло з обшуками в Антирейдерську комісію Мін'юсту

Четвер, 17 червня 2021, 20:35
ДБР прийшло з обшуками в Антирейдерську комісію Мін'юсту
Фото: Мін'юст

Державне бюро розслідувань проводить обшуки в Міністерстві юстиції.

Джерело: міністр юстиції Денис Малюська у коментарі УП

Деталі: Обшуки проводять в одному з приміщень міністерства, розташованому на Лівому березі Києва. Там розміщена Антирейдерська комісія.

Наразі затриманих або підозрюваних серед співробітників Мін'юсту немає.

За словами міністра, йому невідомі причини обшуків та суть розслідування ДБР.

"Українська правда" звернулась по коментар до ДБР. У пресслужбі відомства поки не змогли повідомити деталі.

Соня Лукашова, УП

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Теми: ДБРМін'юст
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