ГБР пришло с обысками в Антирейдерскую комиссию Минюста
Четверг, 17 июня 2021, 20:35
Государственное бюро расследований проводит обыски в Министерстве юстиции.
Источник: министр юстиции Денис Малюська в комментарии УП
Детали: Обыски проводят в одном из помещений министерства, расположенном на Левом берегу Киева. Там размещена Антирейдерская комиссия.
Сейчас задержанных или подозреваемых среди сотрудников Минюста нет.
По словам министра, ему неизвестны причины обысков и суть расследования ГБР.
"Украинская правда" обратилась за комментарием к ГБР. В пресс-служба ведомства пока не смогли сообщить детали.
Соня Лукашова, УП