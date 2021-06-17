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ГБР пришло с обысками в Антирейдерскую комиссию Минюста

Четверг, 17 июня 2021, 20:35
Фото: Минюст

Государственное бюро расследований проводит обыски в Министерстве юстиции.

Источник: министр юстиции Денис Малюська в комментарии УП

Детали: Обыски проводят в одном из помещений министерства, расположенном на Левом берегу Киева. Там размещена Антирейдерская комиссия.

Сейчас задержанных или подозреваемых среди сотрудников Минюста нет.

По словам министра, ему неизвестны причины обысков и суть расследования ГБР.

"Украинская правда" обратилась за комментарием к ГБР. В пресс-служба ведомства пока не смогли сообщить детали.

Соня Лукашова, УП
Темы: ГБРМинюст


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