ГБР пришло с обысками в Антирейдерскую комиссию Минюста

Государственное бюро расследований проводит обыски в Министерстве юстиции.

Источник: министр юстиции Денис Малюська в комментарии УП

Детали: Обыски проводят в одном из помещений министерства, расположенном на Левом берегу Киева. Там размещена Антирейдерская комиссия.

Сейчас задержанных или подозреваемых среди сотрудников Минюста нет.

По словам министра, ему неизвестны причины обысков и суть расследования ГБР.

"Украинская правда" обратилась за комментарием к ГБР. В пресс-служба ведомства пока не смогли сообщить детали.