Нуланд подзвонила Кулебі, щоб розповісти про переговори з Путіним

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба мав телефонну розмову із заступницею державного секретаря США Вікторією Нуланд щодо деталей переговорів Джо Байдена та Владіміра Путіна у Женеві 16 червня.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС України, пише "Європейська правда".

"Американська дипломатка розповіла, що у ході переговорів президент США Джозеф Байден чітко і твердо заявив президенту Росії про міцну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України, яка і надалі залишатиметься непорушною. Вікторія Нуланд підкреслила непохитну відданість США принципу "Жодних домовленостей про Україну без України" на переговорах з Росією та будь-якими іншими країнами", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, Дмитро Кулеба і Вікторія Нуланд обговорили підготовку візиту президента України Володимира Зеленського до США, який може відбутися у липні.

Як повідомлялося, Байден на брифінгу після зустрічі з президентом РФ сказав, що заявив йому про продовження непохитної підтримки України з боку США. Він зазначив також, що лідери домовились "продовжувати дипломатичні зусилля у рамках Мінських домовленостей".

Детальніше про саміт США-РФ читайте у статті - Не лише Україна: про що домовляться у Женеві Байден та Путін,

а також Пастка для Путіна: які наслідки матиме зустріч президентів США та РФ.