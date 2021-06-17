Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нуланд подзвонила Кулебі, щоб розповісти про переговори з Путіним

Четвер, 17 червня 2021, 22:39
Нуланд подзвонила Кулебі, щоб розповісти про переговори з Путіним

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба мав телефонну розмову із заступницею державного секретаря США Вікторією Нуланд щодо деталей переговорів Джо Байдена та Владіміра Путіна у Женеві 16 червня. 

Про це повідомили у пресслужбі МЗС України, пише "Європейська правда".

"Американська дипломатка розповіла, що у ході переговорів президент США Джозеф Байден чітко і твердо заявив президенту Росії про міцну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України, яка і надалі залишатиметься непорушною. Вікторія Нуланд підкреслила непохитну відданість США принципу "Жодних домовленостей про Україну без України" на переговорах з Росією та будь-якими іншими країнами", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, Дмитро Кулеба і Вікторія Нуланд обговорили підготовку візиту президента України Володимира Зеленського до США, який може відбутися у липні. 

Як повідомлялося, Байден на брифінгу після зустрічі з президентом РФ сказав, що заявив йому про продовження непохитної підтримки України з боку США. Він зазначив також, що лідери домовились "продовжувати дипломатичні зусилля у рамках Мінських домовленостей".

Детальніше про саміт США-РФ читайте у статті - Не лише Україна: про що домовляться у Женеві Байден та Путін,

а також Пастка для Путіна: які наслідки матиме зустріч президентів США та РФ.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кулеба ДмитроСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Кулеба Дмитро
Кулеба: Думаю, РФ вигадує новий план щодо ЗАЕС
Кулеба: Публікації у ЗМІ про "повільний наступ" не впливають на допомогу Україні
Навчання на F-16 мали розпочатись ще в червні, "графік починає зсуватись" – Кулеба
Останні новини
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
Усі новини...
Реклама: