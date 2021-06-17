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Нуланд позвонила Кулебе, чтобы рассказать о переговорах с Путиным

Четверг, 17 июня 2021, 22:39

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба имел телефонный разговор с заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд о деталях переговоров Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве 16 июня.

Об этом сообщили в МИД Украины, пишет "Европейская правда".

"Американская дипломатка рассказала, что в ходе переговоров gрезидент США Джозеф Байден четко и твердо заявил президенту России о крепкой поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины, которая и в дальнейшем будет оставаться незыблемой. Виктория Нуланд подчеркнула непоколебимую преданность США принципу "никаких договоренностей об Украине без Украины" на переговорах с Россией и любыми другими странами", - говорится в сообщении.

Кроме того, Дмитрий Кулеба и Виктория Нуланд обсудили подготовку визита президента Украины Владимира Зеленского в США, который может состояться в июле.

Как сообщалось, Байден на брифинге после встречи с президентом РФ сообщил, что заявил Путину о продолжении непоколебимой поддержки Украины со стороны США. Он отметил также, что лидеры договорились "продолжать дипломатические усилия в рамках Минских договоренностей".

Подробнее о саммите США-РФ читайте в статье - Не только Украина: о чем договорятся в Женеве Байден и Путин,

а также Ловушка для Путина: какие последствия будет иметь встреча президентов США и РФ.

Темы: Кулеба ДмитрийСША


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