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Нардеп-олігарх Новинський непублічно навідався в ОП – "Схеми"

П'ятниця, 18 червня 2021, 00:44
Нардеп-олігарх Новинський непублічно навідався в ОП – Схеми

Олігарх, позафракційний народний депутат Вадим Новинський 27 травня непублічно відвідував Офіс президента.

Джерело: розслідування "Схем"

Деталі: Новинський виїжджав із території Офісу на автомобілі з номерними знаками, які закріплені за іншим авто (так звані номери прикриття), повідомляють журналісти програми "Схеми".

Знімальна група зафіксувала, як 27 травня через ворота з території Офісу президента виїхала Toyota Camry і під’їхала до броньованого авта Mercedes, який чекав на Банковій із супроводом охорони.

Цей Mercedes зареєстрований на компанію Новинського.

"Ідеться про ворота до будівлі Державного управління справами, але якщо хтось непублічно захоче відвідати головний офіс країни, то він може скористатися цим таємним заїздом", – зазначають журналісти.

"Схеми" помітили, як із авта Toyota вийшов народний депутат Вадим Новинський з охоронцем і пересів у Mercedes, після чого обидві автівки залишили Банкову.

 

Як зазначають журналісти, Toyota була з оперативними номерними знаками (так звані знаки прикриття). У реєстрі автотранспортних засобів вони закріплені за іншою машиною (марки Honda), тому встановити справжнього власника неможливо.

У відповідь на запит у пресслужбі Офісу президента підтвердили, що того вечора Новинський приїжджав на Банкову, і повідомили, що він мав зустріч із радником керівника ОП Михайлом Подоляком.

"Зустріч відбулася в рамках процесу уточнення комунікаційної стратегії щодо міжконфесійного діалогу та можливих контактів представників держави з представниками Церков і, зокрема, Української православної церкви (йдеться про УПЦ (МП) – ред.).

Цей процес відбувається в тому числі й на основі спілкування з різними представниками державних органів, парламенту, громадськості та, власне, церковних спільнот.

Також обговорювалися питання можливостей більш повного задоволення духовних потреб суспільства, впливу рівня задоволення таких потреб на оцінку якості життя різними групами населення, підходи до інформаційного забезпечення", – мовиться у відповіді.

На запитання про використання спеціального транспорту з номерами прикриття для виїзду Новинського в Офісі президента зазначили, що "такими даними" не володіють.

У коментарі "Схемам" Новинський підтвердив зустріч на Банковій, але відмовився повідомляти подробиці: "Як правило, коли я відвідую Офіс президента чи якісь інші місця, Кабінет міністрів чи міністерства – ну, є якісь речі, які напоказ не робляться, і про них говорити не можна. Помилка журналістів, що кожен депутат чи кожен відвідувач має про них говорити".

На уточнення щодо теми зустрічі з Михайлом Подоляком відносно "духовних потреб суспільства", як про те йшлося у відповіді пресслужби Офісу президента, депутат відповів: "Так. Вам же все вже відповіли. Я ж знаю".

Ще він пояснив, чому виїжджав з території Офісу на автомобілі з так званими знаками прикриття: "Я ні від кого не переховуюсь. Я просто приїхав з одним товаришем – і потім на цій машині виїхав. Ось і все".

Новинський – олігарх, один із найближчих бізнес-партнерів Ріната Ахметова і восьмий у списку найбагатших українців у цьогорічному рейтингу журналу Forbes. Минулого року його статки були оцінені у 810 мільйонів доларів, а цього року – в 1,4 мільярда доларів.

За тиждень до непублічного візиту Новинського, мовиться у розслідуванні, президент Володимир Зеленський під час пресконференції знову проголосив курс на деолігархізацію та анонсував відповідний законопроєкт. Згодом його текст був опублікований на сайті Верховної Ради, де зазначено, що посадовці повинні будуть звітувати про зустрічі з представниками великого бізнесу.

Пізніше на уточнення, чи не суперечить візит Новинського до Офісу президента президентському курсові, у пресслужбі зазначили: "На вказаній зустрічі не було осіб, які уповноважені на ухвалення державних рішень, тому підстав для будь-яких припущень щодо порушень чинної політики немає".

"Українська правда" у Threads

Теми: Офіс президентаНовинський
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