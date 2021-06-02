Законопроєкт Зеленського про деолігархізацію вже у Раді: документ діятиме 10 років

Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проєкт закону "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Джерело: законопроєкт №5599, Офіс президента

Деталі: Законопроєкт визначений Зеленським як невідкладний. Наразі він переданий на розгляд керівництву парламенту.

Текст документу наразі відсутній.

В Офісі президента повідомляють, що документ містить визначення олігархів – осіб, "які мають значний вплив у господарському, політичному житті країни, а також контролюють основні сегменти медійного простору".

Дослівно: "Законопроєкт не порушує основоположних прав людей, які підпадають під визначення олігарха, а лише визначає коло цих осіб і встановлює правила їхніх прозорих взаємовідносин з представниками влади. Він, зокрема, регламентуватиме зустрічі та інші взаємовідносини представників органів влади з особами, які володіють значними активами.

Документ має обмежений термін дії – 10 років. Він має стати першим кроком до ліквідації олігархічної системи в Україні. На його основі будуть розроблені антитрастові закони, закон про лобізм та інші нормативно-правові акти, що переформатують економічні й суспільні відносини в країні.

Як свідчить досвід інших успішних країн, усунення монопольного становища низки обраних осіб дасть поштовх розвитку середнього класу та пришвидшить розвиток економіки".

Передісторія: