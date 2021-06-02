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Законопроєкт Зеленського про деолігархізацію вже у Раді: документ діятиме 10 років

Середа, 2 червня 2021, 20:37

Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проєкт закону "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Джерело: законопроєкт №5599, Офіс президента

Деталі: Законопроєкт визначений Зеленським як невідкладний. Наразі він переданий на розгляд керівництву парламенту.

Текст документу наразі відсутній.

В Офісі президента повідомляють, що документ містить визначення олігархів – осіб, "які мають значний вплив у господарському, політичному житті країни, а також контролюють основні сегменти медійного простору".

Дослівно: "Законопроєкт не порушує основоположних прав людей, які підпадають під визначення олігарха, а лише визначає коло цих осіб і встановлює правила їхніх прозорих взаємовідносин з представниками влади. Він, зокрема, регламентуватиме зустрічі та інші взаємовідносини представників органів влади з особами, які володіють значними активами. 

Документ має обмежений термін дії – 10 років. Він має стати першим кроком до ліквідації олігархічної системи в Україні. На його основі будуть розроблені антитрастові закони, закон про лобізм та інші нормативно-правові акти, що переформатують економічні й суспільні відносини в країні.

Як свідчить досвід інших успішних країн, усунення монопольного становища низки обраних осіб дасть поштовх розвитку середнього класу та пришвидшить розвиток економіки".

Передісторія:

  • У середині квітня Зеленський анонсував законопроєкт про олігархів
  • Пізніше Зеленський заявив, що закон про олігархів міститиме норму про заборону таємних зустрічей олігархів із представниками держави. 
  • Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомляв, що в анонсованому законопроєкті буде сім критеріїв, за якими визначатимуть, хто є олігархом.

Українська правда
Теми: ЗеленськийВерховна Радаолігархизаконодавствосанкції


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