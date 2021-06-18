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Республіканець у США погрожував конкурентці російсько-українським "бойовим загоном"

П'ятниця, 18 червня 2021, 02:59

Маловідомий кандидат у Конгрес республіканець Вільям Бреддок погрожував усунути свою суперницю й однопартійку Анну Пауліну Луну за допомогою російсько-українського "бойового загону".

Джерело: Politico

Пряма мова Вільяма Бреддока: "Я маю доступ до бойового загону з українців і росіян. Не треба публічно підтримувати Луну. Луна має знятися, і, сподіваюся, без чиєїсь допомоги".

"Я дійсно не хочу обривати чиєсь життя на благо народу США, це розіб'є мені серце. Але якщо знадобиться, то я це зроблю.

Луна – це клятий "лежачий поліцейський" на дорозі. Це дохла білка, яку ти переїжджаєш щодня, полишаючи район".

"Я дзвоню своєму російсько-українському бойовому загону, і протягом 24 годин вони надсилають мені фотографії її зникнення".

Деталі: Під час 30-хвилинної розмови з активісткою-консерваторкою Ерін Ольшевські Вільям Бреддок неодноразово застерігав її, що вона не повинна підтримувати кандидатку Республіканської партії Анну Пауліну Луну на праймеріз, бо у нього є доступ до вбивць.

Саме праймеріз повинні визначити кандидата від республіканців на місце в Конгресі в районі Тампа-Бей. Це місце звільняється, оскільки член палати представників Чарлі Кріст із Флориди балотується на пост губернатора.

Бреддок не підтвердив і не спростував факт розмови, але сказав, що запис міг бути "змінений або відредагований". Ольшевські це заперечує.

Ольшевські та Луна передали аудіозапис розмови в поліцію.

Луна, ветеранка ВПС і колишня модель, яка згодом стала консервативною активісткою, виграла праймеріз Республіканської партії у 13-му окрузі Конгресу штату минулого року у великої кількості конкурентів, але програла на загальних виборах демократу Чарлі Крісту.

Теми: СШАвибори


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