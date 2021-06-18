Республиканец в США угрожал конкурентке российско-украинским "боевым отрядом"

Малоизвестный кандидат в Конгресс республиканец Уильям Брэддок угрожал устранить свою соперницу и однопартийку Анну Паулину Луну с помощью российско-украинской "боевого отряда".

Источник: Politico

Прямая речь Уильяма Брэддока: "Я имею доступ к боевого отряда с украинцев и русских. Не надо публично поддерживать Луну. Луна должна сняться, и, надеюсь, без чьей-либо помощи".

"Я действительно не хочу обрывать чью-то жизнь на благо народа США, это разобьет мне сердце. Но если понадобится, то я это сделаю.

Луна – это проклятый "лежачий полицейский "на дороге. Это дохлая белка, которую ты переезжаешь ежедневно, оставляя район".

"Я звоню своему российско-украинскому боевому отряду, и в течение 24 часов они присылают мне фотографии ее исчезновения".

Детали: Во время 30-минутного разговора с активисткой-консерваторкой Эрин Ольшевски Уильям Брэддок неоднократно предостерегал ее, что она не должна поддерживать кандидатку Республиканской партии Анну Паулину Луну на праймериз, потому что у него есть доступ к убийцам.

Именно праймериз должны определить кандидата от республиканцев на место в Конгрессе в районе Тампа-Бей. Это место освобождается, поскольку член палаты представителей Чарли Крист из Флориды баллотируется на пост губернатора.

Брэддок не подтвердил и не опроверг факт разговора, но сказал, что запись могла быть "изменена или отредактирована". Ольшевски это отрицает.

Ольшевски и Луна передали аудиозапись разговора в полицию.

Луна, ветеранка ВВС и бывшая модель, которая впоследствии стала консервативной активисткой, выиграла праймериз Республиканской партии в 13-м округе Конгресса штата прошлого года у большого количества конкурентов, но проиграла на всеобщих выборах демократу Чарли Кристу.