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Україна в ОБСЄ: Росія відвела від кордону лише 12 зі 100 тисяч військових

П'ятниця, 18 червня 2021, 08:31
Україна в ОБСЄ: Росія відвела від кордону лише 12 зі 100 тисяч військових

Росія відвела від кордону з Україною та з території тимчасово окупованого Криму лише 12 тисяч із перекинутих раніше понад 100 тисяч військових.

Джерело: постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання постійної ради ОБСЄ, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Збереження пильної уваги міжнародної спільноти до ситуації вздовж українсько-російського державного кордону є критично важливим для запобігання подальшій ескалації ситуації з боку Росії. Незважаючи на зроблені російськими посадовцями заяви, було відведено лише незначну кількість російських військ, не більше 12 тис. з перекинутих понад 100 тис.".

Деталі: Цимбалюк нагадав, що про цю загрозу йшлося й у спільному комюніке лідерів "Великої сімки", які закликали Росію відвести свої війська та техніку від кордону з Україною та з тимчасово окупованого Криму.

Український посол також заявив, що РФ врешті слід визнати свою роль як сторони конфлікту та розпочати змістовні мирні переговори.

Що передувало: Наприкінці березня – на початку квітня РФ зосередила біля кордону з Україною та в окупованому Криму угруповання чисельністю понад 100 тисяч військових, чим викликала занепокоєння Києва та західних партнерів.

Пізніше Росія оголосила про відведення військ під приводом "успішного завершення навчань". Проте держава-агресор зберігає значну військову присутність на кордоні та на тимчасово окупованих територіях України.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіявійна
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