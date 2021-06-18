Украина в ОБСЕ Россия отвела от границы только 12 из 100 тысяч военных

Россия отвела от границы с Украиной и с территории временно оккупированного Крыма только 12 000 из переброшенных ранее более 100 тысяч военных.

Источник: постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания постоянного совета ОБСЕ, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Сохранение пристального внимания международного сообщества к ситуации вдоль российско-украинской государственной границы является критически важным для предотвращения дальнейшей эскалации ситуации со стороны России. Несмотря на сделанные российскими чиновниками заявления, было отведено лишь незначительное количество российских войск, не более 12 тыс. из переброшенных более 100 тыс.".

Детали: Цымбалюк напомнил, что об этой угрозе говорилось и в совместном коммюнике лидеров "Большой семерки", которые призвали Россию отвести свои войска и технику от границы с Украиной и с временно оккупированного Крыма.

Украинский посол также заявил, что РФ в конце концов следует признать свою роль как стороны конфликта и начать содержательные мирные переговоры.

Что предшествовало: В конце марта - начале апреля РФ сосредоточила у границы с Украиной и в оккупированном Крыму группировку численностью более 100 000 военных, чем вызвала беспокойство Киева и западных партнеров.

Позже Россия объявила об отводе войск под предлогом "успешного завершения учений". Однако государство-агрессор сохраняет значительное военное присутствие на границе и на временно оккупированных территориях Украины.