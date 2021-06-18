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Кулеба: Байден не домовлявся з Путіним за спиною України

П'ятниця, 18 червня 2021, 09:10
Кулеба: Байден не домовлявся з Путіним за спиною України

Президент США та Росії на зустрічі у Женеві не ухвалювали жодних домовленостей щодо України без відома Києва.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба у коментарі Reuters, пише "Європейська правда"

"Президент Путін не побачив ... жодного запрошення вести переговори зі Сполучених Штатів щодо українського питання. І це питання принципу, тому що ми домовились із США, що жодні угоди щодо України не будуть укладені без України, і Америка стримала обіцянку", - сказав Кулеба.

Він заявив, що вітає жорсткі повідомлення Байдена на адресу Путіна, і сказав, що зараз саме час змусити Росію вийти з України.

"Цей саміт продемонстрував, що Америка повернулася, і зараз настав час змусити Росію відступити від України", - сказав Кулеба додавши, що Москва не має права вето на вступ України до НАТО.

Як повідомлялося, Байден на брифінгу після зустрічі з президентом РФ сказав, що заявив йому про продовження непохитної підтримки України з боку США.

Він зазначив також, що лідери домовились "продовжувати дипломатичні зусилля у рамках Мінських домовленостей".

Детальніше про саміт США-РФ читайте у статті - Не лише Україна: про що домовляться у Женеві Байден та Путін,

а також Пастка для Путіна: які наслідки матиме зустріч президентів США та РФ

"Українська правда" у Threads

Теми: БайденПутінУкраїна
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