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Кулеба: Байден не договаривался с Путиным за спиной Украины

Пятница, 18 июня 2021, 09:10
Кулеба: Байден не договаривался с Путиным за спиной Украины

Президенты США и России на встрече в Женеве не обсуждали никаких договоренностей по Украине без ведома Киева.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в комментарии Reuters, пишет "Европейская правда"

"Президент Путин не увидел ... никакого приглашения вести переговоры с США по украинскому вопросу. И это вопрос принципа, потому что мы договорились с США, что никакие соглашения в отношении Украины не будут заключены без Украины, и Америка сдержала обещание", - сказал Кулеба.

Он заявил, что приветствует жесткие сообщение Байдена в адрес Путина, и сказал, что сейчас самое время заставить Россию отойти от Украины.

"Этот саммит продемонстрировал, что Америка вернулась, и сейчас настало время заставить Россию отступить от Украины", - сказал Кулеба добавив, что Москва не имеет права вето на вступление Украины в НАТО.

Как сообщалось, Байден на брифинге после встречи с президентом РФ сообщил, что заявил Путину о продолжении непоколебимой поддержки Украины со стороны США. Он отметил также, что лидеры договорились "продолжать дипломатические усилия в рамках Минских договоренностей".

Подробнее о саммите США-РФ читайте в статье - Не только Украина: о чем договорятся в Женеве Байден и Путин,

а также Ловушка для Путина: какие последствия будет иметь встреча президентов США и РФ.

Темы: БайденПутинУкраина
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