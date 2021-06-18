В окупованому Луганську стався вибух на газопроводі
П'ятниця, 18 червня 2021, 09:28
У ніч на 18 червня в окупованому Луганську стався вибух з подальшим загорянням на газопроводі середнього тиску.
Джерело: прес-служба так званого "державного підприємства" "Луганскгаз"
Деталі: Вночі 18 червня стався вибух на газопроводі середнього тиску діаметром 425 мм, в результаті чого утворилося сильне загоряння.
Через інцидент від подачі газу відключили 20 житлових будинків та 21 комунально-побутовий об'єкт.
Повідомляється, що вранці полум'я вдалося погасити, і "фахівці" приступили до ремонтних робіт.
Відновити подачу газу планують після завершення робіт на об'єкті.
Зараз на місці аварії працюють так звані "правоохоронці", причина вибуху встановлюється.
Українська правда