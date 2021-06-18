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В окупованому Луганську стався вибух на газопроводі

П'ятниця, 18 червня 2021, 09:28

У ніч на 18 червня в окупованому Луганську стався вибух з подальшим загорянням на газопроводі середнього тиску.

Джерело: прес-служба так званого "державного підприємства" "Луганскгаз"

Деталі: Вночі 18 червня стався вибух на газопроводі середнього тиску діаметром 425 мм, в результаті чого утворилося сильне загоряння.

Через інцидент від подачі газу відключили 20 житлових будинків та 21 комунально-побутовий об'єкт.

Повідомляється, що вранці полум'я вдалося погасити, і "фахівці" приступили до ремонтних робіт.

Відновити подачу газу планують після завершення робіт на об'єкті.

Зараз на місці аварії працюють так звані "правоохоронці", причина вибуху встановлюється.

Українська правда
Теми: Луганськгазвибух


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