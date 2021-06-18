В оккупированном Луганске произошел взрыв на газопроводе
Пятница, 18 июня 2021, 09:28
В ночь на 18 июня в оккупированном Луганске произошел взрыв с последующим возгоранием на газопроводе среднего давления.
Источник: пресс-служба так называемого "государственного предприятия" "Луганскгаз"
Детали: Ночью 18 июня произошёл взрыв на газопроводе среднего давления диаметром 425 мм, в результате чего образовалось сильное возгорание.
Из-за инцидента от подачи газа отключили 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект.
Сообщается, что утром пламя удалось погасить, и специалисты приступили к ремонтно-восстановительным мероприятиям.
Восстановить подачу газа планируют по завершению работ на объекте.
Сейчас на месте аварии работают так называемые "правоохранители", причина взрыва устанавливается.
Украинская правда