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В оккупированном Луганске произошел взрыв на газопроводе

Пятница, 18 июня 2021, 09:28

В ночь на 18 июня в оккупированном Луганске произошел взрыв с последующим возгоранием на газопроводе среднего давления.

Источник: пресс-служба так называемого "государственного предприятия" "Луганскгаз"

Детали: Ночью 18 июня произошёл взрыв на газопроводе среднего давления диаметром 425 мм, в результате чего образовалось сильное возгорание.

Из-за инцидента от подачи газа отключили 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект.

Сообщается, что утром пламя удалось погасить, и специалисты приступили к ремонтно-восстановительным мероприятиям.

Восстановить подачу газа планируют по завершению работ на объекте.

Сейчас на месте аварии работают так называемые "правоохранители", причина взрыва устанавливается.

Украинская правда
Темы: Луганскгазвзрыв


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