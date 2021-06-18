Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В оккупированном Луганске произошел взрыв на газопроводе

Пятница, 18 июня 2021, 09:28
В оккупированном Луганске произошел взрыв на газопроводе

В ночь на 18 июня в оккупированном Луганске произошел взрыв с последующим возгоранием на газопроводе среднего давления.

Источник: пресс-служба так называемого "государственного предприятия" "Луганскгаз"

Детали: Ночью 18 июня произошёл взрыв на газопроводе среднего давления диаметром 425 мм, в результате чего образовалось сильное возгорание.

Из-за инцидента от подачи газа отключили 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект.

Сообщается, что утром пламя удалось погасить, и специалисты приступили к ремонтно-восстановительным мероприятиям.

Восстановить подачу газа планируют по завершению работ на объекте.

Сейчас на месте аварии работают так называемые "правоохранители", причина взрыва устанавливается.

Украинская правда
Темы: Луганскгазвзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Луганск
Склад ракет россиян уничтожили утром возле Луганска - Стратком
В Луганске прогремели взрывы – СМИ
РосСМИ сообщают о взрывах в оккупированном Луганске
Последние новости
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: