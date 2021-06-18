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Фронтмена гурту "Земляни" визнали небезпечним для України

П'ятниця, 18 червня 2021, 10:09

Міністерство культури та інформаційної політики внесло російського музиканта Сергія Скачкова до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

Джерело: сайт Мінкульту

Деталі: Як свідчить оновлення списку, 18 червня до нього було внесено прізвище російського рок-музиканта, фронтмена гурту "Земляни" 65-річного Сергія Скачкова.

Як відомо, Міністерство вносить зміни до вищезазначеного переліку за поданням Служби безпеки України.

Станом на зараз у ньому 200 прізвищ.

Нагадаємо: Гурт "Земляни" був популярним в СРСР. Найбільше запам'ятався піснями "Трава у дома" і "Каскадёры". Музиканти давали концерти в Криму під час незаконного "референдуму" у 2014 році, у 2016 році виступали на Донбасі у містах непідконтрольних українському уряду.

Українська правда
Теми: санкціїМінкультуриСБУ


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