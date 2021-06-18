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Фронтмена группы "Земляне" признали опасным для Украины

Пятница, 18 июня 2021, 10:09

Министерство культуры и информационной политики внесло российского музыканта Сергея Скачкова в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины.

Источник: сайт Минкульта

Детали: Как свидетельствует обновление списка, 18 июня в него была внесена фамилия российского рок-музыканта, фронтмена группы "Земляне" 65-летнего Сергея Скачкова.

Как известно, Министерство вносит изменения в вышеуказанный перечень по представлению Службы безопасности Украины.

По состоянию на сейчас в нем 200 фамилий.

Напомним: Группа "Земляне" была популярной в СССР. Больше всего запомниласьпеснями "Трава у дома" и "Каскадёры". Музыканты давали концерты в Крыму во время незаконного "референдума" в 2014 году, в 2016 году выступали на Донбассе в городах, неподконтрольных украинскому правительству.

Украинская правда
Темы: санкцииМинкультурыСБУ


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