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На Трійцю прийде 30-градусна спека

П'ятниця, 18 червня 2021, 10:46
Фото КМДА

У найближчі дні в Україні очікується мінлива хмарність, на півдні та сході дощі, місцями град і шквали.

Джерело: Укрінформ з посиланням на Укргідрометцентр

Дослівно: "18 червня мінлива хмарність. У південній частині та східних областях дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі +13-18°, у західних областях +9-14°, вдень +24-29°".

Деталі: У Києві та області 18 червня буде мінлива хмарність, без опадів, вночі +16-18°, вдень +27-29°. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

19-20 червня в Україні також мінлива хмарність, без опадів, тільки в південно-західних областях короткочасний дощ, гроза, вночі +13-18°, вдень +25-30°. Вітер східний, 5-10 м/с, у східній частині місцями пориви 15-20 м/с. 

 
скриншот з meteo.gov.ua

У столиці в суботу і неділю також мінлива хмарність, без опадів, вночі +13-18°, вдень +25-30°. Вітер східний, 5-10 м/с. 

 
скриншот з meteo.gov.ua

21-22 червня в Україні буде без опадів, лише в Карпатському регіоні окремі невеликі дощі з грозами, вночі +13-19°, вдень +27-33°. 

 
скриншот з meteo.gov.ua

21-22 червня у Києві без опадів, вночі +14-19°, вдень +27-32°.

Теми: погода


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