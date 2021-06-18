Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Трійцю прийде 30-градусна спека

П'ятниця, 18 червня 2021, 10:46
На Трійцю прийде 30-градусна спека
Фото КМДА

У найближчі дні в Україні очікується мінлива хмарність, на півдні та сході дощі, місцями град і шквали.

Джерело: Укрінформ з посиланням на Укргідрометцентр

Дослівно: "18 червня мінлива хмарність. У південній частині та східних областях дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі +13-18°, у західних областях +9-14°, вдень +24-29°".

Деталі: У Києві та області 18 червня буде мінлива хмарність, без опадів, вночі +16-18°, вдень +27-29°. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

19-20 червня в Україні також мінлива хмарність, без опадів, тільки в південно-західних областях короткочасний дощ, гроза, вночі +13-18°, вдень +25-30°. Вітер східний, 5-10 м/с, у східній частині місцями пориви 15-20 м/с. 

 
скриншот з meteo.gov.ua

У столиці в суботу і неділю також мінлива хмарність, без опадів, вночі +13-18°, вдень +25-30°. Вітер східний, 5-10 м/с. 

 
скриншот з meteo.gov.ua

21-22 червня в Україні буде без опадів, лише в Карпатському регіоні окремі невеликі дощі з грозами, вночі +13-19°, вдень +27-33°. 

 
скриншот з meteo.gov.ua

21-22 червня у Києві без опадів, вночі +14-19°, вдень +27-32°.

"Українська правда" в Threads

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
погода
На Говерлі блискавка вбила чоловіка й дівчинку
Надпотужний шторм у Нідерландах: скасовані сотні авіарейсів, паралізований рух транспорту
Німеччина розпочне кампанію, аби запобігти смертям через теплові удари
Останні новини
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
Усі новини...
Реклама: