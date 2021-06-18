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На Троицу придет 30-градусная жара

Пятница, 18 июня 2021, 10:46
Фото КГГА

В ближайшие дни в Украине ожидается переменная облачность, на юге и востоке дожди, местами град и шквалы.

Источник: Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр

Дословно: "18 июня переменная облачность. В южной части и восточных областях дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +13-18°, в западных областях +9-14°, днем +​​24-29°".

Детали: В Киеве и области 18 июня переменная облачность, без осадков, ночью +16-18°, днем +​​27-29°. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

19-20 июня в Украине также переменная облачность, без осадков, только в юго-западных областях кратковременный дождь, гроза, ночью +13-18°, днем ​+​25-30°. Ветер восточный, 5-10 м/с, в восточной части местами порывы 15-20 м/с. 

 
скриншот c meteo.gov.ua

В столице в субботу и воскресенье также переменная облачность, без осадков, ночью +13-18°, днем ​​+25-30°. Ветер восточный, 5-10 м/с. 

 
скриншот c meteo.gov.ua

21-22 июня в Украине будет без осадков, только в Карпатском регионе отдельные небольшие дожди с грозами, ночью +13-19°, днем +​​27-33°.

 
скриншот c meteo.gov.ua

21-22 июня в Киеве без осадков, ночью +14-19°, днем +​​27-32°.

Темы: погода


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