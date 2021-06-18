САП оскаржила виправдувальний вирок екснардепу Левусу

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала апеляційну скаргу на вирок Вищого антикорупційного суду від 21 травня, яким екснардепа Андрія Левуса визнали невинуватим у незаконному отриманні компенсації на витрати за винайм номеру у готелі "Київ".

Джерело: САП у Telegram

Дослівно: "Сторона обвинувачення вважає вирок незаконним, оскільки висновки суду, викладені у ньому, не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження".



Деталі: САП просить суд визнати Левуса винуватим у вчиненні інкримінованого злочину і призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі та додаткових покарань.



У пресслужбі нагадали, що прокурори САП та детективи НАБУ під час досудового розслідування зібрали достатньо доказів, які свідчать про вчинення народним депутатом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Нардеп, попри наявність у власності квартири у столиці, отримав з держбюджету в якості компенсації 543,9 тисячі гривень.



Що було раніше: 21 травня Вищий антикорупційний суд виправдав екснардепа Андрія Левуса у справі щодо незаконного отримання компенсації на витрати з винаймання номера в готелі "Київ" через нібито відсутність власного столичного житла.