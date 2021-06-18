САП обжаловала оправдательный приговор экс-нардепу Левусу

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала апелляционную жалобу на приговор Высшего антикоррупционного суда от 21 мая, которым экс-нардепа Андрея Левуса признали невиновным в незаконном получении компенсации на расходы по найму номера в гостинице "Киев".

Источник: САП в Telegram

Дословно: "Сторона обвинения считает приговор незаконным, поскольку выводы суда, изложенные в нем, не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного производства".

Детали: САП просит суд признать Левуса виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначить ему наказание в виде лишения свободы и дополнительных наказаний.

В пресс-службе напомнили, что прокуроры САП и детективы НАБУ во время досудебного расследования собрали достаточно доказательств, свидетельствующих о совершении народным депутатом уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины. Нардеп, несмотря на наличие в собственности квартиры в столице, получил из госбюджета в качестве компенсации 543,9 тысячи гривен.

Что было раньше: 21 мая Высший антикоррупционный суд оправдал экс-нардепа Андрея Левуса по делу о незаконном получении компенсации на расходы по наему номера в гостинице "Киев" из-за якобы отсутствия собственного столичного жилья.