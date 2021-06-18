COVID у Києві: нових хворих небагато, але в лікарнях 174 людини у важкому стані

За добу 17 червня у столиці виявили 207 нових випадків коронавірусу, троє людей померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на онлайн-брифінгу 18 червня

Пряма мова: "Минулої доби в місті виявили 207 інфікованих. Померли троє людей – усі чоловіки".

Деталі: Серед нових хворих: 119 жінок віком від 19 до 94 років і одна дівчинка 13 років, а також 83 чоловіки віком від 19 до 78 років і 4 хлопчики від 8 до 17 років. Захворіли, зокрема, троє медиків.

33 хворих на коронавірус госпіталізували, також потрапили в лікарні 6 пацієнтів із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському (45), у Святошинському (26) та в Оболонському (25) районах.

Заповненість ліжок у комунальних медзакладах сьогодні становить близько 8%. Загалом у стаціонарах столиці сьогодні лікуються 278 хворих на коронавірус, 174 пацієнти – у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 253 людини, під апаратами ШВЛ – 8 хворих.

Загалом за період пандемії у столиці уже 211 895 підтверджених випадків коронавірусу, 5 168 хворих померли.

Подолали вірус 202 267 мешканців столиці, з них 244 за минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП