Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

COVID у Києві: нових хворих небагато, але в лікарнях 174 людини у важкому стані

П'ятниця, 18 червня 2021, 12:27
COVID у Києві: нових хворих небагато, але в лікарнях 174 людини у важкому стані
Фото КМДА

За добу 17 червня у столиці виявили 207 нових випадків коронавірусу, троє людей померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на онлайн-брифінгу 18 червня

Пряма мова: "Минулої доби в місті виявили 207 інфікованих. Померли троє людей – усі чоловіки".

Деталі: Серед нових хворих: 119 жінок віком від 19 до 94 років і одна дівчинка 13 років, а також 83 чоловіки віком від 19 до 78 років і 4 хлопчики від 8 до 17 років. Захворіли, зокрема, троє медиків.

33 хворих на коронавірус госпіталізували, також потрапили в лікарні 6 пацієнтів із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.  

Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському (45), у Святошинському (26) та в Оболонському (25) районах.

Заповненість ліжок у комунальних медзакладах сьогодні становить близько 8%. Загалом у стаціонарах столиці сьогодні лікуються 278 хворих на коронавірус, 174 пацієнти – у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 253 людини, під апаратами ШВЛ – 8 хворих.

Загалом за період пандемії у столиці уже 211 895 підтверджених випадків коронавірусу, 5 168 хворих померли.

Подолали вірус 202 267 мешканців столиці, з них 244 за минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
Усі новини...
Реклама: