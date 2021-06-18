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COVID в Киеве: новых больных немного, но в больницах 174 человека в тяжелом состоянии

Пятница, 18 июня 2021, 12:27
Фото КГГА

За сутки 17 июня в столице обнаружили 207 новых случаев коронавируса, умерли три человека.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на онлайн-брифинге 18 июня

Прямая речь: "За прошедшие сутки в городе обнаружили 207 инфицированных. Умерли три человека – все мужчины".

Детали: Среди новых больных: 119 женщин в возрасте от 19 до 94 лет и девочка 13 лет, а также 83 мужчины в возрасте от 19 до 78 лет и 4 мальчика от 8 до 17 лет. Заболели, в том числе трое медиков.

33 больных коронавирусом госпитализировали, также попали в больницы 6 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (45), в Святошинском (26) и в Оболонском (25) районах.

Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня составляет около 8%. Всего в стационарах столицы сегодня лечатся 278 больных коронавирусом, 174 пациента – в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 253 человека, под аппаратами ИВЛ – 8 больных.

Всего за период пандемии в столице уже 211 895 подтвержденных случаев коронавируса, 5 168 больных умерли.

Преодолели вирус 202 267 жителей столицы, из них 244 за минувшие сутки.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Ирина Балачук, УП
Темы: коронавирусКиев


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