Зеленський обіцяє будувати лікарні світового рівня

Президент Володимир Зеленський анонсував будівництво лікарень, облаштованих за найкращими європейськими стандартами, у кожній області України.

Джерело :Зеленський у виступі на урочистостях до Дня медика

Пряма мова: "Одним із кроків на шляху до якісної медичної інфраструктури стане наш новий проєкт: запуск лікарень нового, якісно іншого формату, за найкращими світовими стандартами. Лікарні, однаково комфортні як для пацієнта, так і для лікаря.

Ми починаємо цей проєкт уже цьогоріч – з обласних клінічних і з обласних дитячих лікарень, які мають відповідати світовому рівню, рівню провідних європейських клінік. Мова не лише про столицю і міста-мільйонники, проєкт буде реалізовано в кожній області України, а нові заклади стануть прикладом якості і основою майстер-планів для подальшого оновлення всіх лікарень в усій країні".

Деталі: Зеленський зазначив, що в рамках програми "Велике будівництво" вже зроблено 33 лікарні і 260 сільських амбулаторій.

До кінця 2021 року планується збудувати ще 30 медичних закладів і 340 сільських амбулаторій, а також 200 "сучасних приймальних відділень по всій Україні", сказав президент.

Зеленський наголосив, що визначив два ключових пріоритети: якісна інфраструктура і належні умови праці для медиків, а також гідна зарплата для медичних працівників.

"Робота в сучасних закладах за сучасними методиками, на сучасному обладнанні, де ніщо не заважає зосередитися на головному: лікувати людей, рятувати життя людей… Лікар має боротися з хворобою, а не з проблемами побуту, як то старі ліфти, незручні ліжка, застаріле обладнання або комунікація", – такою він бачить мету перетворень.