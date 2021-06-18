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Зеленський обіцяє будувати лікарні світового рівня

П'ятниця, 18 червня 2021, 12:31

Президент Володимир Зеленський анонсував будівництво лікарень, облаштованих за найкращими європейськими стандартами, у кожній області України.

Джерело :Зеленський у виступі на урочистостях до Дня медика

Пряма мова: "Одним із кроків на шляху до якісної медичної інфраструктури стане наш новий проєкт: запуск лікарень нового, якісно іншого формату, за найкращими світовими стандартами. Лікарні, однаково комфортні як для пацієнта, так і для лікаря. 

Ми починаємо цей проєкт уже цьогоріч – з обласних клінічних і з обласних дитячих лікарень, які мають відповідати світовому рівню, рівню провідних європейських клінік. Мова не лише про столицю і міста-мільйонники, проєкт буде реалізовано в кожній області України, а нові заклади стануть прикладом якості і основою майстер-планів для подальшого оновлення всіх лікарень в усій країні". 

Деталі: Зеленський зазначив, що в рамках програми "Велике будівництво" вже зроблено 33 лікарні і 260 сільських амбулаторій. 

До кінця 2021 року планується збудувати ще 30 медичних закладів і 340 сільських амбулаторій, а також 200 "сучасних приймальних відділень по всій Україні", сказав президент. 

Зеленський наголосив, що визначив два ключових пріоритети: якісна інфраструктура і належні умови праці для медиків, а також гідна зарплата для медичних працівників.

"Робота в сучасних закладах за сучасними методиками, на сучасному обладнанні, де ніщо не заважає зосередитися на головному: лікувати людей, рятувати життя людей… Лікар має боротися з хворобою, а не з проблемами побуту, як то старі ліфти, незручні ліжка, застаріле обладнання або комунікація", – такою він бачить мету перетворень. 

Олена Рощенко, УП
Теми: Зеленськиймедициназдоров'ябудівництво


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