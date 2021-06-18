Зеленский обещает строить больницы мирового уровня

Президент Владимир Зеленский анонсировал строительство больниц, оборудованных по лучшим европейским стандартам, в каждой области Украины.

Источник: Зеленский в выступлении на торжествах ко Дню медика

Прямая речь: "Одним из шагов на пути к качественной медицинской инфраструктуре станет наш новый проект: запуск больниц нового, качественно иного формата, по лучшим мировым стандартам. Больницы, одинаково комфортные как для пациента, так и для врача.

Мы начинаем этот проект уже в этом году – с областных клинических и с областных детских больниц, которые должны соответствовать мировому уровню, уровню ведущих европейских клиник. Речь не только о столице и городах-миллионниках, проект будет реализован в каждой области Украины, а новые заведения станут примером качества и основой мастер-планов для дальнейшего обновления всех больниц по всей стране".

Детали: Зеленский отметил, что в рамках программы "Большая стройка" уже сделано 33 больницы и 260 сельских амбулаторий.

К концу 2021 года планируется построить еще 30 медицинских учреждений и 340 сельских амбулаторий, а также 200 "современных приемных отделений по всей Украине", сказал президент.

Зеленский отметил, что определил два ключевых приоритета: качественная инфраструктура и надлежащие условия труда для медиков, а также достойная зарплата для медицинских работников.

"Работа в современных заведениях по современным методикам, на современном оборудовании, где ничто не мешает сосредоточиться на главном: лечить людей, спасать жизни людей ... Врач должен бороться с болезнью, а не с проблемами быта, как то старые лифты, неудобные кровати, устаревшее оборудование или коммуникация", – такой он видит цель преобразований.