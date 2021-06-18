Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский обещает строить больницы мирового уровня

Пятница, 18 июня 2021, 12:31

Президент Владимир Зеленский анонсировал строительство больниц, оборудованных по лучшим европейским стандартам, в каждой области Украины.

Источник: Зеленский в выступлении на торжествах ко Дню медика

Прямая речь: "Одним из шагов на пути к качественной медицинской инфраструктуре станет наш новый проект: запуск больниц нового, качественно иного формата, по лучшим мировым стандартам. Больницы, одинаково комфортные как для пациента, так и для врача.

Мы начинаем этот проект уже в этом году – с областных клинических и с областных детских больниц, которые должны соответствовать мировому уровню, уровню ведущих европейских клиник. Речь не только о столице и городах-миллионниках, проект будет реализован в каждой области Украины, а новые заведения станут примером качества и основой мастер-планов для дальнейшего обновления всех больниц по всей стране".

Детали: Зеленский отметил, что в рамках программы "Большая стройка" уже сделано 33 больницы и 260 сельских амбулаторий.

К концу 2021 года планируется построить еще 30 медицинских учреждений и 340 сельских амбулаторий, а также 200 "современных приемных отделений по всей Украине", сказал президент.

Зеленский отметил, что определил два ключевых приоритета: качественная инфраструктура и надлежащие условия труда для медиков, а также достойная зарплата для медицинских работников.

"Работа в современных заведениях по современным методикам, на современном оборудовании, где ничто не мешает сосредоточиться на главном: лечить людей, спасать жизни людей ... Врач должен бороться с болезнью, а не с проблемами быта, как то старые лифты, неудобные кровати, устаревшее оборудование или коммуникация", – такой он видит цель преобразований.

Алена Рощенко, УП
Темы: Зеленскиймедициназдоровьестроительство


powered by lun.ua
Главное сегодня

"Это месть Данилова": Фукс намерен идти в суд из-за санкций

СНБО ввела санкции против причастных к разработке вируса Petya

СНБО еще раз проверит некоторых "воров в законе": те жалуются на санкции

обновленоУКРАИНА ВВЕЛА САНКЦИИ ПРОТИВ ФИРТАША И ФУКСА

В НАПК поражены скоростью реакции ОАСК на иск Шмыгаля по предписанию Витренко

ОПУ попросил Госспецсвязи объяснить, как петицию о Татарове подписал "Джо Байден"

Все новости...
Зеленский
Зеленский подписал указ, предусматривающий повышение "минималки" медикам
Новинский считает законопроект об олигархах "абсолютно вредным"
Кулеба назвал ключевую тему визита Зеленского в Белый дом
Последние новости
20:56
Минздрав готовится к возможной вакцинации подростков – Ляшко
20:39
фотоВ порт Одессы зашли военные корабли Британии и Нидерландов
20:22
Связанные с Пинчуком компании вернули Украине две лицензии на добычу газа и нефти
20:07
"Это месть Данилова": Фукс намерен идти в суд из-за санкций
19:36
Секретарь СНБО заявил, что российская сеть магазинов не будет работать в Украине
19:18
Кулеба договаривается с Хорватией об упрощении поездок для украинцев
19:13
СНБО ввела санкции против причастных к разработке вируса Petya
18:50
Данилов: Крым просил воды – там теперь столько воды, что не знают, что делать
18:41
Сурков сравнил Путина с основателем Римской империи
18:36
СНБО еще раз проверит некоторых "воров в законе": те жалуются на санкции
Все новости...