Лукашенко побоюється, що посли його зрадять

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко призначив послів в Іран, Монголію і на Кубу, попередивши, "щоб не було зради".

Джерело: державне інформагентство БЕЛТА

Пряма мова: "Я просто публічно хочу вас попередити: що ви, грамотні, досвідчені люди, має право мати і маєте свою точку зору і свою думку. Але ви знаєте, куди йдете. Ви представляєте країну і президента там, куди вас сьогодні направлять. Тому , я так вважаю, що ту політику, яку здійснює керівництво країни, ви беззастережно підтримуєте. Якщо ні або змінилася думка - треба прийти, тихо, спокійно, без помпи, сказати, що "я не можу". Щоб зради не було".

Деталі: За словами Лукашенко, серед колишніх білоруських послів були ті, які діяли відповідним чином, а це, мовляв, є неприйнятним. "Ви більше ніж військові", - звернувся до дипломатів Лукашенко. Він порадив їм "зробити так, щоб потім не було соромно і боляче за ці прожиті роки".

Білоруську дипмісію в Ірані очолить начальник управління Африки і Близького Сходу МЗС РБ Дмитро Кольцов. Начальник головного управління міжнародного співробітництва та торгівлі апарату Ради міністрів РБ Дмитро Горелик призначений послом Білорусі в Монголії.

Надзвичайний і повноважний посол Білорусі в Литві Валерій Барановський полетить керувати білоруським посольством на Кубі.

Нагадаємо: У серпні 2020 року Лукашенко фальсифікував вибори президента. Підконтрольна йому ЦВК визнала перемогу за Лукашенком. У Білорусі спалахнули масові протести. Лукашенко жорстоко розправляється з опозиційними політиками і активістами. Тисячі людей кинуто за ґрати. Після того, як режим Лукашенка примусово посадив літак іншої держави у Мінську, щоб захопити опозиційного журналіста Романа Протасевича, багато країн оголосили Білорусі авіаблокаду.