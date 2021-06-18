Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Лукашенко побоюється, що посли його зрадять

П'ятниця, 18 червня 2021, 12:50

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко призначив послів в Іран, Монголію і на Кубу, попередивши, "щоб не було зради".

Джерело: державне інформагентство БЕЛТА

Пряма мова: "Я просто публічно хочу вас попередити: що ви, грамотні, досвідчені люди, має право мати і маєте свою точку зору і свою думку. Але ви знаєте, куди йдете. Ви представляєте країну і президента там, куди вас сьогодні направлять. Тому , я так вважаю, що ту політику, яку здійснює керівництво країни, ви беззастережно підтримуєте. Якщо ні або змінилася думка - треба прийти, тихо, спокійно, без помпи, сказати, що "я не можу". Щоб зради не було".

Деталі: За словами Лукашенко, серед колишніх білоруських послів були ті, які діяли відповідним чином, а це, мовляв, є неприйнятним. "Ви більше ніж військові", - звернувся до дипломатів Лукашенко. Він порадив їм "зробити так, щоб потім не було соромно і боляче за ці прожиті роки".

Білоруську дипмісію в Ірані очолить начальник управління Африки і Близького Сходу МЗС РБ Дмитро Кольцов. Начальник головного управління міжнародного співробітництва та торгівлі апарату Ради міністрів РБ Дмитро Горелик призначений послом Білорусі в Монголії.

Надзвичайний і повноважний посол Білорусі в Литві Валерій Барановський полетить керувати білоруським посольством на Кубі.

Нагадаємо: У серпні 2020 року Лукашенко фальсифікував вибори президента. Підконтрольна йому ЦВК визнала перемогу за Лукашенком. У Білорусі спалахнули масові протести. Лукашенко жорстоко розправляється з опозиційними політиками і активістами. Тисячі людей кинуто за ґрати. Після того, як режим Лукашенка примусово посадив літак іншої держави у Мінську, щоб захопити опозиційного журналіста Романа Протасевича, багато країн оголосили Білорусі авіаблокаду.

Теми: БілорусьЛукашенко


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 18 червня: санкції проти двох олігархів, "Biden Joe"

Білий дім заморозив надання Україні нового пакету озброєння та військової допомоги - ЗМІ

"Це помста Данілова": Фукс планує йти до суду через санкції

Секретар РНБО заявив, що російська мережа магазинів не працюватиме в Україні

РНБО запровадила санкції проти причетних до розробки вірусу Petya

РНБО ще раз перевірить деяких "ворів у законі": ті скаржаться на санкції

Усі новини...
Білорусь
У Білорусі переслідують медиків, які брали участь у протестах – Amnesty International
Батько Сапеги просить Лукашенка помилувати її: "Історія кохання, а не переконань"
Євросоюз: в Білорусі могли таємно стратити засудженого до смертної кари
Останні новини
21:39
Новини 18 червня: санкції проти двох олігархів, "Biden Joe"
21:22
Білий дім заморозив надання Україні нового пакету озброєння та військової допомоги - ЗМІ
20:56
МОЗ готується до потенційної вакцинації підлітків – Ляшко
20:39
фотоУ порт Одеси зайшли військові кораблі Британії та Нідерландів
20:22
Пов'язані з Пінчуком компанії повернули Україні дві ліцензії на видобуток газу і нафти
20:07
"Це помста Данілова": Фукс планує йти до суду через санкції
19:36
Секретар РНБО заявив, що російська мережа магазинів не працюватиме в Україні
19:18
Кулеба домовляється з Хорватією про спрощення поїздок для українців
19:13
РНБО запровадила санкції проти причетних до розробки вірусу Petya
18:50
Данілов: Крим просив води – там тепер стільки води, що не знають, що робити
Усі новини...