Лукашенко опасается "предательства" своих послов

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назначил послов в Иран, Монголию и на Кубу, предупредив, "чтобы не было предательства".

Источник: государственное информагентство БЕЛТА

Прямая речь: "Я просто публично хочу вас предупредить: что вы, грамотные, опытные люди, вправе иметь и имеете свою точку зрения и свое мнение. Но вы знаете, куда идете. Вы представляете страну и президента там, куда вас сегодня направят. Поэтому, я так полагаю, что ту политику, которую осуществляет руководство страны, вы безоговорочно поддерживаете. Если нет или изменилось мнение - надо прийти, тихо, спокойно, без помпы, сказать, что "я не могу". Чтобы предательства не было".

Детали: По словам Лукашенко, среди бывших белорусских послов были те, которые поступали соответствующим образом, а это, мол, неприемлемо. "Вы больше чем военные", - обратился к дипломатам Лукашенко.

Он посоветовал им "сделать так, чтобы потом не было стыдно и больно за эти прожитые годы".

Белорусскую дипмиссию в Иране возглавит начальник управления Африки и Ближнего Востока МИД РБ Дмитрий Кольцов. Начальник главного управления международного сотрудничества и торговли аппарата Совета министров РБ Дмитрий Горелик назначен послом Беларуси в Монголии.

Чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Литве Валерий Барановский улетит руководить белорусским посольством на Кубе.

Напомним: В августе 2020 года Лукашенко фальсифицировал выборы президента. Подконтрольный ему ЦИК признал победу за Лукашенко. В Беларуси вспыхнули массовые протесты. Лукашенко жестоко расправляется с оппозиционными политиками и активистами. Тысячи людей брошены за решетку. После того, как режим Лукашенко принудительно посадил самолет другого государства в Минске, чтобы захватить оппозиционного журналиста Романа Протасевича, многие страны объявили Беларуси авиаблокаду.