Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко опасается "предательства" своих послов

Пятница, 18 июня 2021, 12:50
Лукашенко опасается предательства своих послов

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назначил послов в Иран, Монголию и на Кубу, предупредив, "чтобы не было предательства".

Источник: государственное информагентство БЕЛТА

Прямая речь: "Я просто публично хочу вас предупредить: что вы, грамотные, опытные люди, вправе иметь и имеете свою точку зрения и свое мнение. Но вы знаете, куда идете. Вы представляете страну и президента там, куда вас сегодня направят. Поэтому, я так полагаю, что ту политику, которую осуществляет руководство страны, вы безоговорочно поддерживаете. Если нет или изменилось мнение - надо прийти, тихо, спокойно, без помпы, сказать, что "я не могу". Чтобы предательства не было".

Детали: По словам Лукашенко, среди бывших белорусских послов были те, которые поступали соответствующим образом, а это, мол, неприемлемо. "Вы больше чем военные", - обратился к дипломатам Лукашенко.

Он посоветовал им "сделать так, чтобы потом не было стыдно и больно за эти прожитые годы".

Белорусскую дипмиссию в Иране возглавит начальник управления Африки и Ближнего Востока МИД РБ Дмитрий Кольцов. Начальник главного управления международного сотрудничества и торговли аппарата Совета министров РБ Дмитрий Горелик назначен послом Беларуси в Монголии.

Чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Литве Валерий Барановский улетит руководить белорусским посольством на Кубе.

Напомним: В августе 2020 года Лукашенко фальсифицировал выборы президента. Подконтрольный ему ЦИК признал победу за Лукашенко. В Беларуси вспыхнули массовые протесты. Лукашенко жестоко расправляется с оппозиционными политиками и активистами. Тысячи людей брошены за решетку. После того, как режим Лукашенко принудительно посадил самолет другого государства в Минске, чтобы захватить оппозиционного журналиста Романа Протасевича, многие страны объявили Беларуси авиаблокаду.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьЛукашенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Беларусь
Президент уверен, что "вагнеровцы" не нападут из Беларуси
Зеленский провел совещание в Замке Любарта: обсуждали северную границу
Российских и белорусских спортсменов допустили к Азиатским играм-2023
Последние новости
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: