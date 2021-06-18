УЄФА може перенести фінал Євро-2020 з Лондона
П'ятниця, 18 червня 2021, 12:56
УЄФА може перенести фінал Євро-2020 зі стадіону "Вемблі" в Лондоні у Будапешт, якщо уряд Британії не звільнить від карантину 2500 VIP-персон, які повинні відвідати матч.
Джерело: The Times
Деталі: Відзначається, що переговори тривають і зараз британські міністри розглядають варіант, при якому спонсори, чиновники, політики і мовники УЄФА і ФІФА змогли б уникнути карантину після прибуття.
Угорщина, яка на даний момент є альтернативним варіантом для проведення фіналу Євро-2020, дозволяє допуск на свою арену в Будапешті 100% глядачів.
Фінал Євро-2020 запланований на 11 липня.
Українська правда