УЕФА может перенести финал Евро-2020 из Лондона

УЕФА может перенести финал Евро-2020 из стадиона "Уэмбли" в Лондоне в Будапешт, если правительство Британии не освободит от карантина 2500 VIP-персон, которые должны посетить матч.

Источник: The Times

Детали: Отмечается, что переговоры продолжаются и сейчас британские министры рассматривают вариант, при котором бы спонсоры, чиновники, политики и вещатели УЕФА и ФИФА смогли избежать карантина по прибытии.

Венгрия, которая на данный момент является альтернативным вариантом для проведения финала Евро-2020, разрешает допуск на свою арену в Будапеште 100% зрителей.

Финал Евро-2020 запланирован на 11 июля.