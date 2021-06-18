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УЕФА может перенести финал Евро-2020 из Лондона

Пятница, 18 июня 2021, 12:56

УЕФА может перенести финал Евро-2020 из стадиона "Уэмбли" в Лондоне в Будапешт, если правительство Британии не освободит от карантина 2500 VIP-персон, которые должны посетить матч.

Источник: The Times

Детали: Отмечается, что переговоры продолжаются и сейчас британские министры рассматривают вариант, при котором бы спонсоры, чиновники, политики и вещатели УЕФА и ФИФА смогли избежать карантина по прибытии.

Венгрия, которая на данный момент является альтернативным вариантом для проведения финала Евро-2020, разрешает допуск на свою арену в Будапеште 100% зрителей.

Финал Евро-2020 запланирован на 11 июля.

Украинская правда
Темы: футболУЕФА


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