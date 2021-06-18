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СБУ викрила екоцид на Вінниччині

П'ятниця, 18 червня 2021, 13:22

СБУ викрила керівництво одного із Вінницьких підприємств: щомісяця ділки несанкціоновано "закопували" майже 500 тонн токсинів на відкритій місцевості, неподалік від населених пунктів.

Джерело: Служба безпеки України

Деталі: За попередніми даними слідства, представники українського підприємства уклали договір з однією з російських компаній щодо очищення технічного гліцерину та вивезення готової продукції до РФ.

Передбачалося, що шкідливі речовини, які утворюються у процесі технологічної обробки сировини, повинні утилізовуватися. Втім, ділки, з метою отримання надприбутків, приховано, без відповідних дозвільних документів вивозили їх на орендовану у держави ділянку за межами облцентру.

Так вони діяли протягом декількох років, постійно нарощуючи обсяги створення небезпечних відходів, що могло спричинити екологічну катастрофу, наголошують в СБУ.

За результатами лабораторних досліджень, у пробах з місць захоронення небезпечних відходів виявлено хімічні елементи, що забруднюють підземні води та ґрунти.

Під час обшуків в офісних приміщеннях учасників схеми, правоохоронці виявили: документальні матеріали; чорнові записи; комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

Вирішується питання щодо призупинення в судовому порядку діяльності підприємства.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ст. 441 (екоцид) Кримінального кодексу, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до правопорушення.

 

Українська правда
Теми: екологіяСБУВінницька область


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