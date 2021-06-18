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СБУ разоблачила экоцид в Винницкой области

Пятница, 18 июня 2021, 13:22
СБУ разоблачила экоцид в Винницкой области

СБУ разоблачила руководство одного из Винницких предприятий: ежемесячно дельцы несанкционированно "закапывали" почти 500 тонн токсинов на открытой местности, недалеко от населенных пунктов.

Источник: Служба безопасности Украины

Детали: По предварительным данным следствия, представители украинского предприятия заключили договор с одной из российских компаний по очистке технического глицерина и вывозу готовой продукции в РФ.

Предполагалось, что вредные вещества, которые образуются в процессе технологической обработки сырья, должны утилизироваться. Впрочем, дельцы, с целью получения сверхприбылей, скрыто, без соответствующих разрешительных документов вывозили их на арендованный у государства участок за пределами облцентра.

Так они действовали в течение нескольких лет, постоянно наращивая объемы создания опасных отходов, что могло повлечь экологическую катастрофу, отмечают в СБУ.

По результатам лабораторных исследований, в пробах с мест захоронения опасных отходов обнаружены химические элементы, загрязняющие подземные воды и почвы.

Во время обысков в офисных помещениях участников схемы, правоохранители обнаружили: документальные материалы; черновые записи; компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Решается вопрос о приостановлении в судебном порядке деятельности предприятия.

 

В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности по ст. 441 (экоцид) Уголовного кодекса, проводятся следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к правонарушению.

Украинская правда

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Темы: экологияСБУВинницкая область
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