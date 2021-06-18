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В аеропорту Сімферополя знову НС: літак не міг сісти через собак

П'ятниця, 18 червня 2021, 13:28
В аеропорту Сімферополя знову НС: літак не міг сісти через собак
Фото penguin.com.ua

Пасажирський Airbus із Москви не зміг приземлитися з першого разу в окупованому Сімферополі через тварин на злітно-посадковій смузі.

Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на співрозмовників у службах аеропорту

Пряма мова джерела: "Диспетчер посадки вранці в п'ятницю отримав доповідь від наземних служб про декількох тварин на смузі, попередньо – про бродячих собак. Він передав інформацію командиру літака Airbus 320, який заходив на посадку. Було прийнято рішення про захід на друге коло".

Деталі: Відзначається, що пізніше – коли фахівцям аеродромних служб вдалося прогнати зі смуги двох собак – літак благополучно приземлився.

На борту лайнера перебувало 166 пасажирів і 6 членів екіпажу.

Що було раніше: 17 червня в окупованому Сімферополі не міг приземлитися 21 літак через Boeing 767, який викотився за межі злітно-посадкової смуги.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кримокупаціяавіа
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