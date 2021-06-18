В аэропорту Симферополя снова ЧП: самолет не мог сесть из-за собак

Пассажирский Airbus из Москвы не смог приземлиться с первого раза в оккупированном Симферополе из-за животных на взлетно-посадочной полосе.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на собеседников в службах аэропорта

Прямая речь источника: "Диспетчер посадки утром в пятницу получил доклад от наземных служб о нескольких животных на полосе, предварительно – о бродячих собаках. Он передал информацию командиру самолета Airbus 320, который заходил на посадку. Было принято решение об уходе на второй круг".

Детали: Отмечается, что позже – когда специалистам аэродромных служб удалось прогнать с полосы двух находившихся там собак – самолет благополучно приземлился.

На борту лайнера находилось 166 пассажиров и 6 членов экипажа.

Что было раньше: 17 июня в оккупированном Симферополи не мог приземлится 21 самолет из-за выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы Boeing 767.