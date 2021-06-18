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Росія позбавляє українців меддопомоги в СІЗО і шле "відписки" омбудсмену

П'ятниця, 18 червня 2021, 14:05
Гафаров і Газієв, колаж

У Росії продовжують порушувати основоположні права незаконно ув’язнених громадян України на одержання медичної допомоги, зокрема йдеться про кримських татар Джеміля Гафарова та Сервета Газієва.

Джерело: уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Telegram 

Деталі: 17 червня адвокат Джеміля Гафарова повідомив Денісовій, що після судового засідання у справі другої Сімферопольської групи "Хізб ут-Тахрір", яке відбулось 10 червня, українських політв’язнів Джеміля Гафарова та Сервета Газієва доправили до Федерального казенного лікувально-профілактичного закладу "Міжобласна туберкульозна лікарня №19" Ростова-на-Дону.

Джеміль Гафаров досі залишається у лікарні через загострення хронічної хвороби нирок і подагру, але жодних медичних обстежень йому не проводять. 17 червня Джеміль брав участь у черговому судовому засіданні через відеозв’язок.

У Сервета Газієва медики швидкої допомоги діагностували хронічний холецистит - підвищений артеріальний тиск та сильні болі в печінці. Але з лікарні його повернули в СІЗО без надання необхідної медичної допомоги. 

Про госпіталізацію Гафарова та Газієва їхні адвокати повідомлені не були, зазначає омбудсмен.

Пряма мова Денісової: "На необхідності надання належної медичної допомоги українським політв’язням я неодноразово наголошувала у своїх зверненнях до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової.

Однак, і цього разу отримала відписку, в якій російський омбудсмен запевняє, що умови утримання, зокрема, Джеміля Гафарова і його медичне забезпечення відповідають російським та міжнародним стандартам.

Наголошую, що Сервет Газієв та Джеміль Гафаров потребують термінового фахового медичного обстеження та лікування.

Крім того, відповідно до положень статті 110 Кримінально-процесуального кодексу Російської Федерації та Федерального закону РФ від 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Джеміль Гафаров та Сервет Газієв потребують негайної зміни запобіжного заходу та звільнення з-під варти".

Більше деталей: Уповноважена Верховної Ради України з прав людини закликала міжнародну спільноту відреагувати на порушення статті 3 положень Конвенції про захист прав людини і основних свобод та вжити всіх можливих заходів, аби негайно припинити тортури стосовно українських громадян у місцях несвободи РФ.

Теми: Росіякримські татариправа людиниомбудсменокупація


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