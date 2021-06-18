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Россия лишает украинцев медпомощи в СИЗО и шлет "отписки" омбудсмену

Пятница, 18 июня 2021, 14:05
Россия лишает украинцев медпомощи в СИЗО и шлет отписки омбудсмену
Гафаров и Газиев, коллаж

В России продолжают нарушать основополагающие права незаконно заключенных граждан Украины на получение медицинской помощи, в частности речь идет о крымских татарах Джемиле Гафарове и Сервете Газиеве.

Источник: уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram

Детали: 17 июня адвокат Джемиля Гафарова сообщил Денисовой, что после судебного заседания по делу второй Симферопольского группы "Хизб ут-Тахрир", которое состоялось 10 июня, украинских политзаключенных Джемиля Гафарова и Сервета Газиева доставили в Федеральное казенное лечебно-профилактическое учреждение "Межобластная туберкулезная больница №19" Ростова-на-Дону.

Джемиль Гафаров до сих пор остается в больнице из-за обострения хронической болезни почек и подагры, но никаких медицинских обследований ему не проводят. 17 июня Джемиль участвовал в очередном судебном заседании по видеосвязи.

У Сервета Газиева медики скорой помощи диагностировали хронический холецистит – повышенное артериальное давление и сильные боли в печени. Но из больницы его вернули в СИЗО без оказания необходимой медицинской помощи.

О госпитализации Гафарова и Лебедева их адвокаты уведомлены не были, отмечает омбудсмен.

Прямая речь Денисовой: "Необходимость предоставления надлежащей медицинской помощи украинским политзаключенным я неоднократно подчеркивала в своих обращениях к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.

Однако и на этот раз получила отписку, в которой российский омбудсмен утверждает, что условия содержания, в частности, Джемиля Гафарова и его медицинское обеспечение соответствуют российским и международным стандартам.

Подчеркиваю, что Сервет Газиев и Джемиль Гафаров нуждаются в срочном профессиональном медицинском обследовании и лечении.

Кроме того, в соответствии с положениями статьи 110 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и Федерального закона РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Джемилю Гафарову и Сервету Газиеву необходимо немедленное изменения меры пресечения и освобождение из-под стражи".

Больше деталей: Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека призвала международное сообщество отреагировать на нарушение статьи 3 положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод и принять все возможные меры, чтобы немедленно прекратить пытки украинских граждан в местах несвободы РФ.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcиякрымские татарыправа человекаомбудсменоккупация
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