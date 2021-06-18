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ОАСК зупинив припис НАЗК про звільнення Вітренка з "Нафтогазу"

П'ятниця, 18 червня 2021, 14:15

Окружний адміністративний суд міста Києва зупинив дію припису Національного агентства з питань запобігання корупції до Кабміну з вимогою звільнити голову правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка.

Джерело: повідомлення ОАСК, Мін’юсту

Деталі: 17 червня до суду надійшла заява про забезпечення позову від прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо зупинення дії припису, який був винесений йому НАЗК.

Суд ухвалив зупинити дію припису НАЗК до набрання законної сили рішення у справі.

В суді наголосили, що вжиття заходів забезпечення позову не є вирішенням публічно-правового спору по суті.

Розгляд даної справи здійснюватиметься за правилами спрощеного позовного провадження в судовому засіданні з повідомленням сторін.

Судове засідання призначено на 29 червня.

Передісторія:

  • Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Кабмін найближчим часом оскаржить в суді припис НАЗК про скасування рішення призначити головою НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка.
  • Голова НАЗК Олександр Новіков вніс Кабміну припис про усунення порушень ст. 26 ЗУ "Про запобігання корупції", відповідно до припису розпорядження уряду про призначення голови правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка і контракт з ним мають бути скасовані як незаконні. Вітренко заявляє, що припис незаконний.
  • Кабмін призначив з 29 квітня в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Українська правда
Теми: НАЗКНафтогаз


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