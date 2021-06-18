ОАСК зупинив припис НАЗК про звільнення Вітренка з "Нафтогазу"

Окружний адміністративний суд міста Києва зупинив дію припису Національного агентства з питань запобігання корупції до Кабміну з вимогою звільнити голову правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка.

Джерело: повідомлення ОАСК, Мін’юсту

Деталі: 17 червня до суду надійшла заява про забезпечення позову від прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо зупинення дії припису, який був винесений йому НАЗК.

Суд ухвалив зупинити дію припису НАЗК до набрання законної сили рішення у справі.

В суді наголосили, що вжиття заходів забезпечення позову не є вирішенням публічно-правового спору по суті.

Розгляд даної справи здійснюватиметься за правилами спрощеного позовного провадження в судовому засіданні з повідомленням сторін.

Судове засідання призначено на 29 червня.

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