ОАСК зупинив припис НАЗК про звільнення Вітренка з "Нафтогазу"
Окружний адміністративний суд міста Києва зупинив дію припису Національного агентства з питань запобігання корупції до Кабміну з вимогою звільнити голову правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка.
Джерело: повідомлення ОАСК, Мін’юсту
Деталі: 17 червня до суду надійшла заява про забезпечення позову від прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо зупинення дії припису, який був винесений йому НАЗК.
Суд ухвалив зупинити дію припису НАЗК до набрання законної сили рішення у справі.
В суді наголосили, що вжиття заходів забезпечення позову не є вирішенням публічно-правового спору по суті.
Розгляд даної справи здійснюватиметься за правилами спрощеного позовного провадження в судовому засіданні з повідомленням сторін.
Судове засідання призначено на 29 червня.
Передісторія:
- Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Кабмін найближчим часом оскаржить в суді припис НАЗК про скасування рішення призначити головою НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка.
- Голова НАЗК Олександр Новіков вніс Кабміну припис про усунення порушень ст. 26 ЗУ "Про запобігання корупції", відповідно до припису розпорядження уряду про призначення голови правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка і контракт з ним мають бути скасовані як незаконні. Вітренко заявляє, що припис незаконний.
- Кабмін призначив з 29 квітня в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".