ОАСК остановил предписание НАПК об увольнении Витренко из "Нафтогаза"
Окружной административный суд города Киева приостановил действие предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в Кабмин с требованием уволить главу правления "Нафтогаза" Юрия Витренко.
Источник: сообщение ОАСК, Минюста
Детали: 17 июня в суд поступило заявление об обеспечении иска от премьер-министра Дениса Шмыгаля о приостановлении действия предписания, которое было вынесено ему НАПК.
Суд постановил остановить действие предписания до вступления в законную силу решения по делу.
В суде отметили, что принятие мер обеспечения иска не является решением публично-правового спора по существу.
Рассмотрение данного дела будет осуществляться по правилам упрощенного искового производства в судебном заседании с извещением сторон.
Судебное заседание назначено на 29 июня.
Предыстория:
- Министр юстиции Денис Малюська заявил, что Кабмин в ближайшее время обжалует в суде предписание НАПК об отмене решения назначить главой НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.
- Председатель НАПК Александр Новиков внес Кабмину предписание об устранении нарушений ст. 26 ЗУ "О предупреждении коррупции", согласно предписанию распоряжение правительства о назначении председателя правления "Нафтогаза" Юрия Витренко и контракт с ним должны быть отменены как незаконные. Витренко заявляет, что предписание незаконное.
- Кабмин назначил с 29 апреля и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".
- Правительство обязалось до 15 июня 2021 предоставить окончательное решение о прекращении полномочий председателя НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко в связи с предписанием Национального агентства предотвращения коррупции, наблюдательный совет инициирует отстранение.