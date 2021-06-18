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Гостиний двір у Києві віддають Мінкульту

П'ятниця, 18 червня 2021, 14:23
Фото 24tv.ua

Фонд Держмайна передасть Гостиний двір у Києві до сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики на підставі рішення уряду від 19 травня.

Джерело: міністр культури Олександр Ткаченко у Telegram

Пряма мова: "Нарешті Фонд державного майна України передає "Гостиний двір" до сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики. Вчора відбулось перше засідання комісії з питань передачі пам’ятки національного значення. До неї увійшли представники МКІП, заповідника Софія Київська та ФДМУ.

А сьогодні комісія оглянула об’єкт та винесла рішення, що передача Гостиного двору в управління МКІП відбудеться 29 червня".

Деталі: Ткаченко додав, що після завершення передачі розпочнеться розробка проєктно-кошторисної документації та перші протиаварійні роботи для збереження історичної будівлі.

Для довідки: Гостинний двір – торговельний комплекс на Контрактовій площі у Києві, збудований у 1809 році. 15 серпня 2011 року Кабмін виключив Гостинний двір з Державного реєстру пам`яток архітектури. У 2012 році Київрада передала ТОВ "Укрреставрація" в оренду на 5 років земельну ділянку під Гостинним двором для проведення реконструкції цієї будівлі під торговельно-офісний центр з гостьовою стоянкою. Це рішення обурило столичних активістів, тому вони розпочали у Гостинному дворі акцію протесу. Гостинний двір стоїть без даху, вікон і штукатурки ще з зими 2013 року.

У 2018 році суд розірвав договір оренди і зобов’язав "Укрреставрацію" повернути будівлю – пам’ятку архітектури "Гостинний двір" Регіональному відділенню ФДМУ по місту Києву. Тоді ж мер Києва Віталій Кличко заявляв, що столична влада очікує на передачу Гостинного двору у власність громади, готова взяти приміщення на баланс та привести його до належного стану.

Передісторія:

  • 19 травня Кабінет міністрів змінив категорію пам’яток "Комплекс споруд Контрактової площі" та "Гостиний двір" на категорію національного значення.

Українська правда
Теми: МінкультуриКиївнерухомістьісторія


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