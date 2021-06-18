Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Гостиный двор в Киеве отдают Минкульту

Пятница, 18 июня 2021, 14:23
Фото 24tv.ua

Фонд госимущества передаст Гостиный двор в Киеве в сферу управления Министерства культуры и информационной политики на основании решения правительства от 19 мая.

Источник: министр культуры Александр Ткаченко в Telegram

Прямая речь: "Наконец Фонд государственного имущества Украины передает "Гостиный двор" в сферу управления Министерства культуры и информационной политики. Вчера состоялось первое заседание комиссии по вопросам передачи памятника национального значения. В нее вошли представители МКИП, заповедника София Киевская и ФГИУ.

А сегодня комиссия осмотрела объект и вынесла решение, что передача Гостиного двора в управление МКИП состоится 29 июня".

Детали: Ткаченко добавил, что после завершения передачи начнется разработка проектно-сметной документации и первые противоаварийные работы для сохранения исторического здания.

Для справки: Гостиный двор – торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построенный в 1809 году. 15 августа 2011 года Кабинет министров исключил Гостиный двор из Государственного реестра памятников архитектуры. В 2012 году Киевсовет передал ООО "Укрреставрация" в аренду на 5 лет земельный участок под Гостиным двором для проведения реконструкции этого здания под торгово-офисный центр с гостевой стоянкой. Это решение возмутило столичных активистов, поэтому они начали в Гостином дворе акцию протесте. Гостиный двор стоит без крыши, окон и штукатурки еще с зимы 2013 года.

В 2018 году суд расторг договор аренды и обязал "Укрреставрацию" вернуть здание Гостиного двора Региональному отделению ФГИУ по городу Киеву. Тогда же мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичная власть ожидает передачи Гостиного двора в собственность общины, готова взять помещение на баланс и привести его в надлежащее состояние.

Предыстория:

  • 19 мая Кабинет министров изменил категорию памятников "Комплекс сооружений Контрактовой площади" и "Гостиный двор" на категорию национального значения.

Украинская правда
Темы: МинкультурыКиевнедвижимостьистория


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 18 июня: санкции против двух олигархов, "Biden Joe"

Белый дом заморозил предоставление Украине нового пакета военной помощи - СМИ

"Это месть Данилова": Фукс намерен идти в суд из-за санкций

Секретарь СНБО заявил, что российская сеть магазинов не будет работать в Украине

СНБО ввела санкции против причастных к разработке вируса Petya

СНБО еще раз проверит некоторых "воров в законе": те жалуются на санкции

Все новости...
Минкультуры
Фронтмена группы "Земляне" признали опасным для Украины
Моргенштерн подал в суд на СБУ: хочет в Украину
Музей Революции Достоинства: экс-главбуха Минкульта будут судить за служебную халатность
Последние новости
22:11
Новости экономики: сотрудничество с МВФ, предписание по Витренко
21:55
Россия на фоне рекордных заражений возобновляет авиасообщение с Турцией
21:39
Новости 18 июня: санкции против двух олигархов, "Biden Joe"
21:22
Белый дом заморозил предоставление Украине нового пакета военной помощи - СМИ
20:56
Минздрав готовится к возможной вакцинации подростков – Ляшко
20:39
фотоВ порт Одессы зашли военные корабли Британии и Нидерландов
20:22
Связанные с Пинчуком компании вернули Украине две лицензии на добычу газа и нефти
20:07
"Это месть Данилова": Фукс намерен идти в суд из-за санкций
19:36
Секретарь СНБО заявил, что российская сеть магазинов не будет работать в Украине
19:18
Кулеба договаривается с Хорватией об упрощении поездок для украинцев
Все новости...