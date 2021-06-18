Гостиный двор в Киеве отдают Минкульту

Фонд госимущества передаст Гостиный двор в Киеве в сферу управления Министерства культуры и информационной политики на основании решения правительства от 19 мая.

Источник: министр культуры Александр Ткаченко в Telegram

Прямая речь: "Наконец Фонд государственного имущества Украины передает "Гостиный двор" в сферу управления Министерства культуры и информационной политики. Вчера состоялось первое заседание комиссии по вопросам передачи памятника национального значения. В нее вошли представители МКИП, заповедника София Киевская и ФГИУ.

А сегодня комиссия осмотрела объект и вынесла решение, что передача Гостиного двора в управление МКИП состоится 29 июня".

Детали: Ткаченко добавил, что после завершения передачи начнется разработка проектно-сметной документации и первые противоаварийные работы для сохранения исторического здания.

Для справки: Гостиный двор – торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построенный в 1809 году. 15 августа 2011 года Кабинет министров исключил Гостиный двор из Государственного реестра памятников архитектуры. В 2012 году Киевсовет передал ООО "Укрреставрация" в аренду на 5 лет земельный участок под Гостиным двором для проведения реконструкции этого здания под торгово-офисный центр с гостевой стоянкой. Это решение возмутило столичных активистов, поэтому они начали в Гостином дворе акцию протесте. Гостиный двор стоит без крыши, окон и штукатурки еще с зимы 2013 года.

В 2018 году суд расторг договор аренды и обязал "Укрреставрацию" вернуть здание Гостиного двора Региональному отделению ФГИУ по городу Киеву. Тогда же мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичная власть ожидает передачи Гостиного двора в собственность общины, готова взять помещение на баланс и привести его в надлежащее состояние.

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