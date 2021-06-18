Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гостиный двор в Киеве отдают Минкульту

Пятница, 18 июня 2021, 14:23
Гостиный двор в Киеве отдают Минкульту
Фото 24tv.ua

Фонд госимущества передаст Гостиный двор в Киеве в сферу управления Министерства культуры и информационной политики на основании решения правительства от 19 мая.

Источник: министр культуры Александр Ткаченко в Telegram

Прямая речь: "Наконец Фонд государственного имущества Украины передает "Гостиный двор" в сферу управления Министерства культуры и информационной политики. Вчера состоялось первое заседание комиссии по вопросам передачи памятника национального значения. В нее вошли представители МКИП, заповедника София Киевская и ФГИУ.

А сегодня комиссия осмотрела объект и вынесла решение, что передача Гостиного двора в управление МКИП состоится 29 июня".

Детали: Ткаченко добавил, что после завершения передачи начнется разработка проектно-сметной документации и первые противоаварийные работы для сохранения исторического здания.

Для справки: Гостиный двор – торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построенный в 1809 году. 15 августа 2011 года Кабинет министров исключил Гостиный двор из Государственного реестра памятников архитектуры. В 2012 году Киевсовет передал ООО "Укрреставрация" в аренду на 5 лет земельный участок под Гостиным двором для проведения реконструкции этого здания под торгово-офисный центр с гостевой стоянкой. Это решение возмутило столичных активистов, поэтому они начали в Гостином дворе акцию протесте. Гостиный двор стоит без крыши, окон и штукатурки еще с зимы 2013 года.

В 2018 году суд расторг договор аренды и обязал "Укрреставрацию" вернуть здание Гостиного двора Региональному отделению ФГИУ по городу Киеву. Тогда же мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичная власть ожидает передачи Гостиного двора в собственность общины, готова взять помещение на баланс и привести его в надлежащее состояние.

Предыстория:

  • 19 мая Кабинет министров изменил категорию памятников "Комплекс сооружений Контрактовой площади" и "Гостиный двор" на категорию национального значения.

Украинская правда
Темы: МинкультурыКиевнедвижимостьистория
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Минкультуры
"ПГТ Ингулец" и другие сериалы: куда пойдут 448 миллионов Минкульта
Минкульт согласовал передачу дома Сикорского общине Киева
Три дня для передачи имущества. Комиссия Минкульта завершила работу в Киево-Печерской лавре
Последние новости
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: