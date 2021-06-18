Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві пішохідну вулицю Сагайдачного відкриють для авто

П'ятниця, 18 червня 2021, 15:01
У Києві пішохідну вулицю Сагайдачного відкриють для авто
Фото 24tv.ua

До кінця літа вулиця Сагайдачного у Києві тимчасово буде відкритою для проїзду автомобілів.

Джерело: КК "Київавтодор", заступник мера Києва Валентин Мондриївський у Facebook

Дослівно: "На частині вулиці Андріївської перекриють рух з 6:00 21 червня до 20 серпня. Тимчасовий об’їзд буде організовано через вул. Сагайдачного". 

 

Деталі: Зазначається, що на першому етапі реконструкції триватиме ремонт на ділянці вулиці Андріївської між вулицями Боричів Тік і Сагайдачного.

За словами Мондриївського, після завершення робіт на Андріївській заплановано оновити і вулицю Сагайдачного.

Передісторія:

  • Частина вулиці Сагайдачного від Контрактової площі до вулиці Андріївської стала пішохідною у 2017 році.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Київдорогиавто
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Київ
Лукашенко заявив, що готовий прихистити ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври
Адвокат загиблого Гуменюка не вірить, що той сам себе підірвав
Вибухи в Шевченківському суді: поліція показала кадри спецоперації
Останні новини
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
Усі новини...
Реклама: