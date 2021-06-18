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У Києві пішохідну вулицю Сагайдачного відкриють для авто

П'ятниця, 18 червня 2021, 15:01
Фото 24tv.ua

До кінця літа вулиця Сагайдачного у Києві тимчасово буде відкритою для проїзду автомобілів.

Джерело: КК "Київавтодор", заступник мера Києва Валентин Мондриївський у Facebook

Дослівно: "На частині вулиці Андріївської перекриють рух з 6:00 21 червня до 20 серпня. Тимчасовий об’їзд буде організовано через вул. Сагайдачного". 

 

Деталі: Зазначається, що на першому етапі реконструкції триватиме ремонт на ділянці вулиці Андріївської між вулицями Боричів Тік і Сагайдачного.

За словами Мондриївського, після завершення робіт на Андріївській заплановано оновити і вулицю Сагайдачного.

Передісторія:

  • Частина вулиці Сагайдачного від Контрактової площі до вулиці Андріївської стала пішохідною у 2017 році.

Українська правда
Теми: Київдорогиавто


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