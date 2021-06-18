У Києві пішохідну вулицю Сагайдачного відкриють для авто
П'ятниця, 18 червня 2021, 15:01
До кінця літа вулиця Сагайдачного у Києві тимчасово буде відкритою для проїзду автомобілів.
Джерело: КК "Київавтодор", заступник мера Києва Валентин Мондриївський у Facebook
Дослівно: "На частині вулиці Андріївської перекриють рух з 6:00 21 червня до 20 серпня. Тимчасовий об’їзд буде організовано через вул. Сагайдачного".
Деталі: Зазначається, що на першому етапі реконструкції триватиме ремонт на ділянці вулиці Андріївської між вулицями Боричів Тік і Сагайдачного.
За словами Мондриївського, після завершення робіт на Андріївській заплановано оновити і вулицю Сагайдачного.
Передісторія:
- Частина вулиці Сагайдачного від Контрактової площі до вулиці Андріївської стала пішохідною у 2017 році.
Українська правда