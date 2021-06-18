В Киеве пешеходную улицу Сагайдачного откроют для авто

До конца лета улица Сагайдачного в Киеве временно будет открыта для проезда автомобилей.

Источник: КК "Киевавтодор", заместитель мэра Киева Валентин Мондриивский в Facebook

Дословно: "На части улицы Андреевской перекроют движение с 6:00 21 июня до 20 августа. Временный объезд будет организован через ул. Сагайдачного".

Детали: Отмечается, что на первом этапе реконструкции будут ремонтировать участок улицы Андреевской между улицами Боричев спуск и Сагайдачного.

По словам Мондриивского, после завершения работ на Андреевской запланировано обновить и улицу Сагайдачного.

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