В Киеве пешеходную улицу Сагайдачного откроют для авто
Пятница, 18 июня 2021, 15:01
До конца лета улица Сагайдачного в Киеве временно будет открыта для проезда автомобилей.
Источник: КК "Киевавтодор", заместитель мэра Киева Валентин Мондриивский в Facebook
Дословно: "На части улицы Андреевской перекроют движение с 6:00 21 июня до 20 августа. Временный объезд будет организован через ул. Сагайдачного".
Детали: Отмечается, что на первом этапе реконструкции будут ремонтировать участок улицы Андреевской между улицами Боричев спуск и Сагайдачного.
По словам Мондриивского, после завершения работ на Андреевской запланировано обновить и улицу Сагайдачного.
Предыстория:
- Часть улицы Сагайдачного от Контрактовой площади до улицы Андреевской стала пешеходной в 2017 году.
Украинская правда