Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В МЗС Франції вважають, що членство України в НАТО поки не на часі

П'ятниця, 18 червня 2021, 15:09
В МЗС Франції вважають, що членство України в НАТО поки не на часі
Фото з Twitter ЄП

В МЗС Франції вважають, що на даний момент для членства України у НАТО "не склалися умови", тому питання не на часі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав міністр закордонних справ Жан Ів Ле Дріан в інтерв’ю BFMTV, у якому говорив про низку міжнародних питань. 

Журналіст запитав, яка думка Ле Дріана з приводу прагнення України приєднатися до НАТО.

"На даний момент, ми вважаємо що умови для цього не склалися. Тож зараз це питання не стоїть", – відповів міністр. 

Він не деталізував, які саме обставини має на увазі.

Як повідомлялося, у декларації за підсумками брюссельського саміту Альянсу щодо України вперше вжито ті самі формулювання, що звучать щодо Грузії з 2018 року – про те, що Україна стане членом Альянсу, і План дій щодо членства (ПДЧ) буде невід’ємною частиною цього процесу.

Рішення саміту також закликає Україну рухатися до членства через виконання Річних національних програм.

Глава МЗС Дмитро Кулеба розказав, як Україна в останній момент "вигризла" згадку про ПДЧ у рішенні НАТО.

У Кремлі заявили, що членство України в НАТО буде "червоною лінією" для Москви і що їх хвилює можливість надання Києву Плану дій щодо членства.

Читайте також: Грузинський план для України: чому саміт НАТО став перемогою Києва

Детально про рішення НАТО та його важливість для України дивіться у відеопоясненні ЄвроПравди.

"Українська правда" у Threads

Теми: ФранціяУкраїнаНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Франція
У Франції за тиждень заворушень затримали близько 3,5 тис. осіб, спалили майже 6 тис. авто
У Франції вдруге ніч минула відносно спокійно, але знов кілька десятків затриманих
Посол Франції оголосив про завершення дипломатичної місії в Україні
Останні новини
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
Усі новини...
Реклама: