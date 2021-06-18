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В МЗС Франції вважають, що членство України в НАТО поки не на часі

П'ятниця, 18 червня 2021, 15:09
Фото з Twitter ЄП

В МЗС Франції вважають, що на даний момент для членства України у НАТО "не склалися умови", тому питання не на часі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав міністр закордонних справ Жан Ів Ле Дріан в інтерв’ю BFMTV, у якому говорив про низку міжнародних питань. 

Журналіст запитав, яка думка Ле Дріана з приводу прагнення України приєднатися до НАТО.

"На даний момент, ми вважаємо що умови для цього не склалися. Тож зараз це питання не стоїть", – відповів міністр. 

Він не деталізував, які саме обставини має на увазі.

Як повідомлялося, у декларації за підсумками брюссельського саміту Альянсу щодо України вперше вжито ті самі формулювання, що звучать щодо Грузії з 2018 року – про те, що Україна стане членом Альянсу, і План дій щодо членства (ПДЧ) буде невід’ємною частиною цього процесу.

Рішення саміту також закликає Україну рухатися до членства через виконання Річних національних програм.

Глава МЗС Дмитро Кулеба розказав, як Україна в останній момент "вигризла" згадку про ПДЧ у рішенні НАТО.

У Кремлі заявили, що членство України в НАТО буде "червоною лінією" для Москви і що їх хвилює можливість надання Києву Плану дій щодо членства.

Читайте також: Грузинський план для України: чому саміт НАТО став перемогою Києва

Детально про рішення НАТО та його важливість для України дивіться у відеопоясненні ЄвроПравди.

Теми: ФранціяУкраїнаНАТО


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