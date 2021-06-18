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В МИД Франции считают, что для членства Украины в НАТО пока не время

Пятница, 18 июня 2021, 15:09
В МИД Франции считают, что для членства Украины в НАТО пока не время
Фото с Twitter ЕП

В МИД Франции считают, что на данный момент нельзя говорить о членстве Украины в НАТО, потому что "условия для этого не сложились".

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал министр иностранных дел Жак-Ив Ле Дриан в интервью BFMTV, в котором говорил о ряде международных вопросов.

Журналист спросил о мнении Ле Дриана по поводу стремления Украины присоединиться к НАТО.

"На данный момент, мы считаем, что условия для этого не сложились. Поэтому сейчас этот вопрос не стоит", – сказал министр.

Он не детализировал, какие именно обстоятельства имеет в виду.

Как сообщалось, в коммюнике по итогам брюссельского саммита Альянса в отношении Украины впервые использованы те же формулировки, которые звучат в отношении Грузии с 2018 года – о том, что Украина станет членом Альянса, и План действий по членству (ПДЧ) будет неотъемлемой частью этого процесса.

Решение саммита также призывает Украину двигаться к членству через выполнение годовых национальных программ.

Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина в последний момент "выгрызла" упоминание о ПДЧ в решении НАТО.

В Кремле заявили, что членство Украины в НАТО будет "красной линией" для Москвы и что их волнует возможность предоставления Киеву Плана действий относительно членства.

Читайте также: Грузинский план для Украины: почему саммит НАТО стал победой Киева

Подробно о решении НАТО и его важности для Украины смотрите в видео ЕвроПравды.

Темы: ФранцияУкраинаНАТО
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