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Стрілецький полігон на місці дитячого табору: СБУ вказує на "Муніципальну варту" Києва

П'ятниця, 18 червня 2021, 15:21
Стрілецький полігон на місці дитячого табору: СБУ вказує на Муніципальну варту Києва
СБУ

Служба безпеки України заявляє, що її співробітники викрили протиправну діяльність групи осіб, які облаштували незаконний стрілецький полігон на території колишнього дитячого табору у Дарницькому районі Києва.

Джерело: СБУ

Деталі: Досудовим слідством встановлено, що до організації полігону причетні члени Громадського формування з охорони громадського порядку "Муніципальна варта".

 

Тренування зі стрільби проводились з використанням незареєстрованої вогнепальної зброї.

Крім того, учасники групи зберігали боєприпаси, вибухові речовини та засоби ураження, незаконно переміщені з району проведення ООС.

У ході обшуків у помешканнях фігурантів виявлено та вилучено:

  • гранатомет РПГ-22,
  • 400 г тротилу,
  • 2 корпуси гранат РГД-5,
  • напівавтоматичний пістолет "KRISS" виробництва США калібру 9*21 мм,
  • майже сотню набоїв різного калібру,
  • значну кількість мисливської нарізної зброї. 
 
 

Наразі у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії, проводяться експертизи.

 

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру фігурантам провадження.

 

Заходи із викриття протиправної діяльності проводились спільно із Солом'янським УП ГУ НП у м. Києві та за процесуального керівництва Солом'янської окружної прокуратури.

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївСБУзброя
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