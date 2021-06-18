Полигон для стрельбы вместо детского лагеря: СБУ указывает на "Муніципальну варту" Киева
Служба безопасности Украины заявляет, что ее сотрудники разоблачили противоправную деятельность группы лиц, которые обустроили незаконный стрелковый полигон на территории бывшего детского лагеря в Дарницком районе Киева.
Источник: СБУ
Детали: Досудебным следствием установлено, что к организации полигона причастны члены Общественного формирования по охране общественного порядка (Муніципальна варта" ("Муниципальная стража").
Тренировки по стрельбе проводились с использованием незарегистрированного огнестрельного оружия.
Кроме того, участники группы хранили боеприпасы, взрывчатые вещества и средства поражения, незаконно перемещенные из района проведения ООС.
В ходе обысков в помещениях фигурантов обнаружено и изъято:
- гранатомет РПГ-22
- 400 г тротила,
- 2 корпуса гранат РГД-5,
- полуавтоматический пистолет "KRISS" производства США калибра 9*21 мм,
- почти сотню патронов различного калибра,
- значительное количество охотничьего нарезного оружия.
Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) продолжаются следственные действия, проводятся экспертизы.
Решается вопрос о сообщении о подозрении фигурантам производства.
Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились совместно с Соломенским УП ГУ ЧП в г. Киеве и при процессуальном руководстве Соломенской окружной прокуратуры.