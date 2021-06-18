Полигон для стрельбы вместо детского лагеря: СБУ указывает на "Муніципальну варту" Киева 

Служба безопасности Украины заявляет, что ее сотрудники разоблачили противоправную деятельность группы лиц, которые обустроили незаконный стрелковый полигон на территории бывшего детского лагеря в Дарницком районе Киева.

Источник: СБУ

Детали: Досудебным следствием установлено, что к организации полигона причастны члены Общественного формирования по охране общественного порядка (Муніципальна варта" ("Муниципальная стража").

Тренировки по стрельбе проводились с использованием незарегистрированного огнестрельного оружия.

Кроме того, участники группы хранили боеприпасы, взрывчатые вещества и средства поражения, незаконно перемещенные из района проведения ООС.

В ходе обысков в помещениях фигурантов обнаружено и изъято:

гранатомет РПГ-22

400 г тротила,

2 корпуса гранат РГД-5,

полуавтоматический пистолет "KRISS" производства США калибра 9*21 мм,

почти сотню патронов различного калибра,

значительное количество охотничьего нарезного оружия.

Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) продолжаются следственные действия, проводятся экспертизы.

Решается вопрос о сообщении о подозрении фигурантам производства.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились совместно с Соломенским УП ГУ ЧП в г. Киеве и при процессуальном руководстве Соломенской окружной прокуратуры.