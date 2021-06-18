Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ОПУ попросив Держспецзв’язку пояснити, як петицію про Татарова підписав "Джо Байден"

П'ятниця, 18 червня 2021, 15:29
ОПУ попросив Держспецзв’язку пояснити, як петицію про Татарова підписав Джо Байден

Офіс президента звернувся за поясненнями до Державної служби спеціального зв’язку щодо підпису користувача із іменем "Biden Joe" під петицією про звільнення заступника керівника Офісу президента Олега Татарова.

Джерело: пресслужба Офісу президента в коментарі "Українській правді"

Деталі: У Держспецзв’язку Офісу президента відповіли, що нададуть "вичерпну відповідь у найкоротший термін". Наразі петиція набрала необхідні 25 тисяч підписів.

Дослівно: Сьогодні отримано звернення від Офісу Президента України щодо можливої маніпуляції з підписами при голосуванні на сайті електронних петицій офіційного інтернет-представництва Президента України. Негайно розпочато вивчення даного інциденту та перевірку інформаційної безпеки ресурсів. На звернення Офісу Президента України надамо вичерпну відповідь у найкоротший термін. Головний пріоритет – забезпечення надійного захисту електронних ресурсів органів державної влади.

Що цьому передувало: Петицію про звільнення заступника керівника Офісу президента Олега Татарова підписав користувач із іменем "Biden Joe".

Петицію про звільнення заступника Єрмака подали 26 березня.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ТатаровЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Татаров
Татаров має вплив на різні силові відомства через "своїх людей" – УП
Хто такий Олег Татаров та як він опинився на вершині правоохоронної системи
Екстесть Татарова зареєстрував ФОП на Закарпатті за адресою фонду з орбіти Каськіва – ЗМІ
Останні новини
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
Усі новини...
Реклама: