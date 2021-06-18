ОПУ попросив Держспецзв’язку пояснити, як петицію про Татарова підписав "Джо Байден"
Офіс президента звернувся за поясненнями до Державної служби спеціального зв’язку щодо підпису користувача із іменем "Biden Joe" під петицією про звільнення заступника керівника Офісу президента Олега Татарова.
Джерело: пресслужба Офісу президента в коментарі "Українській правді"
Деталі: У Держспецзв’язку Офісу президента відповіли, що нададуть "вичерпну відповідь у найкоротший термін". Наразі петиція набрала необхідні 25 тисяч підписів.
Дослівно: Сьогодні отримано звернення від Офісу Президента України щодо можливої маніпуляції з підписами при голосуванні на сайті електронних петицій офіційного інтернет-представництва Президента України. Негайно розпочато вивчення даного інциденту та перевірку інформаційної безпеки ресурсів. На звернення Офісу Президента України надамо вичерпну відповідь у найкоротший термін. Головний пріоритет – забезпечення надійного захисту електронних ресурсів органів державної влади.
Що цьому передувало: Петицію про звільнення заступника керівника Офісу президента Олега Татарова підписав користувач із іменем "Biden Joe".
Петицію про звільнення заступника Єрмака подали 26 березня.