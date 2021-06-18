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ОПУ попросив Держспецзв’язку пояснити, як петицію про Татарова підписав "Джо Байден"

П'ятниця, 18 червня 2021, 15:29

Офіс президента звернувся за поясненнями до Державної служби спеціального зв’язку щодо підпису користувача із іменем "Biden Joe" під петицією про звільнення заступника керівника Офісу президента Олега Татарова.

Джерело: пресслужба Офісу президента в коментарі "Українській правді"

Деталі: У Держспецзв’язку Офісу президента відповіли, що нададуть "вичерпну відповідь у найкоротший термін". Наразі петиція набрала необхідні 25 тисяч підписів.

Дослівно: Сьогодні отримано звернення від Офісу Президента України щодо можливої маніпуляції з підписами при голосуванні на сайті електронних петицій офіційного інтернет-представництва Президента України. Негайно розпочато вивчення даного інциденту та перевірку інформаційної безпеки ресурсів. На звернення Офісу Президента України надамо вичерпну відповідь у найкоротший термін. Головний пріоритет – забезпечення надійного захисту електронних ресурсів органів державної влади.

Що цьому передувало: Петицію про звільнення заступника керівника Офісу президента Олега Татарова підписав користувач із іменем "Biden Joe".

Петицію про звільнення заступника Єрмака подали 26 березня.

Українська правда
Теми: ТатаровЗеленський


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